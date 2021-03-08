شاهد: مطعم يقدم أغلى بيتزا في أفريقيا.. ما سر سعرها؟ (فيديو)

الجميع يحبونها باستدارتها وطعمها اللذيذ، وهي تتدثر بطبقات من جبن الموتزريلا وشرائح اللحم أو صدور الطير. إنها البيتزا التي أصبح بإمكان الجميع الحصول على شريحة منها بالحجم والسعر الملائم في تونس، حتى الذين يحبون طعم أوراق الذهب ويستطيعون دفع ثمنها.

اخترع مطعم دابييترو الإيطالي بيتزا بقيمة 999 دينارا (360 دولارا أمريكيا) بالأطعمة الفاخرة وأوراق الذهب الصالحة للأكل. إنه ابتكار مرموق ونقلة في عالم الرفاهية.

كان مؤسس المطعم أحمد هرقال هو من رغب في تحطيم الرقم القياسي لأغلى بيتزا في أفريقيا.

هذه البيتزا مغطاة بورقة ذهب “عيار 24” لكن ليس هذا كل شيء، إذ تدخل في مكوناتها زبد الكمأة (الترافل) وجبن الموتزاريلا وصدور البط المدخن.

يلمع فوقها الذهب في شكل رقائق ذهبية أو رذاذ مع زهرة صالحة للأكل فوق عجينة البيتزا الشهيرة.

كثير من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي لم يعجبهم السعر.

مطعم تونسي يصنع أغلى بيتزا في أفريقيا (رويترز)

قال هرقال “اخترنا عمل هذه البيتزا حتى نتمكن من وضع مكونات فاخرة وعالية الجودة وعندما فعلنا كل هذا ارتفع سعرها”.

من جانبه قال زكي كرايب من رواد مطعم بيتزا دابييترو “عندما تسافر وتجد طاهيا أو مطعما محترما تجد منتجا عليه بصمة خاصة وباهظ الثمن للغاية. رأيت العديد من التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي ولم يعجب الناس السعر، بالنسبة لي أنا لن أشتري هذه البيتزا ليس لأنني لا أحب ذلك ولكني لن أشتريها ولكني أقول أحسنت إلى صانعها”.

وعلق هرقال على الانتقادات بشأن السعر على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا “هناك العديد من الأشخاص الذين فهموا هذه المبادرة بطريقة مختلفة ويقولون لماذا تصنع بيتزا بهذا السعر وأنت تعيش في بلد يمر بأزمة؟ هذه البيتزا ليست للجميع. إنها موجهة في الغالب للأشخاص الذين يأتون من الخارج أو للتونسيين الذين يريدون ذلك، حيث يوجد أشخاص يسافرون لشراء أغذية باهظة الثمن، فنحن نحضرها لهم هنا لأنهم الآن لا يستطيعون السفر بسبب وضع كورونا”.

وأكد هرقال أن الطلب على هذه البيتزا الفاخرة لا يزال تحت سقف تطلعاته للمطعم الذي يتشارك في ملكيته مع اثنين من أصدقائه. لذلك يقدمون أحيانا بيتزا ذهبية في إطار إعلان للعملاء المميزين.

وقال الإيطالي أنطونيو فلانتينو المقيم في تونس “إنها فكرة جيدة أن تصنع إعلانا لكي تظهر أن البيتزا في متناول الجميع.. يمكننا حتى أن نصنع منتجا فاخرا ويكون أيضا في متناول الجميع، منتجا فاخرا بمكونات مرغوبة للغاية وغير موجودة في أي مكان آخر”.