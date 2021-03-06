الصين تؤكد تفشي حمى الخنازير الأفريقية والصحة العالمية تؤجل نشر نتائج تحقيقها عن منشأ كورونا

أكدت الصين اليوم السبت تفشي حمى الخنازير الأفريقية في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين المنتجين للحوم الخنازير في البلاد.

وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان لها إن التفشي قضى على 38 خنزيرا في مزرعة بإقليم سيشوان أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين. وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم آخر.

وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم، وقضى تفشٍ لمرض حمى الخنازير الأفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019.

وكانت الصين قد أعلنت أيضا عن تفش آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان بجنوب غرب البلاد.

تأجيل نتائج منشأ فيروس كورونا

من جانب آخر تخلت منظمة الصحة العالمية عن خططها لنشر النتائج الأولى للتحقيق الذي أجرته عن أصل فيروس كورونا المستجد في الصين.

وقال رئيس فريق منظمة الصحة العالمية، بيتر بن إمبارك في جنيف أمس الجمعة، إنه بدلا من التقرير الأولي سيتم الآن تقديم التقرير الكامل في الأسبوع الذي يبدأ في 14 مارس/ آذار الجاري.

وسافر إمبارك إلى الصين مع نحو 12 من خبراء الصحة في يناير/ كانون الثاني الماضي من أجل التحقيق في المكان الذي نشأ فيه الفيروس. ولم تقدم منظمة الصحة العالمية أسباباً لتغيير الخطة.

ولم تأت الرحلة إلا بعد أشهر من المفاوضات مع السلطات الصينية، التي تريد منع تعرضها للوم باعتبارها مصدراً لهذه الجائحة، وكانت النتائج التي قدمت في المؤتمر الصحفي الأول في نهاية الرحلة في الصين غامضة.

وأكد إمبارك فقط أن الفيروس قد انتشر من الخفافيش إلى البشر عن طريق وسيط ثان، كما كان يفترض سابقا.

أول ظهور للفيروس

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في العالم في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/ كانون الأول 2019 وانتظرت السلطات الصينية أكثر من عام قبل أن تأذن لمنظمة الصحة العالمية بإرسال هذه البعثة، التي اضطر أفرادها للخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما قبل أن يباشروا عملهم.

وكان العديد من المحللين قد شككوا في أن يعثر الخبراء الدوليون على أي أدلة تكشف عن أصل الفيروس بعد كل هذا التأخير.