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شاهد: عامل نظافة فرنسي يصبح نجما على تطبيق تيك توك

5/3/2021-|آخر تحديث: 5/3/202111:25 PM (مكة المكرمة)

بعدما سئم من إلقاء الناس القمامة في شوارع باريس، لجأ عامل النظافة لودوفيك إلى تطبيق تيك توك لنشر رسالته: “ضعوا نفايتكم في صندوق قمامة”.

اشتهر فرنسيسشت (45 عاما) في فرنسا بمقاطع فيديو وهو يجمع أكواما من القمامة ويرقص ويطلق مناشدات من أعماق القلب تدعو الناس للحفاظ على الكوكب نظيفا.

ويتابع حسابه على تيك توك 59 ألف شخص، وجمع 608 آلاف “إعجاب” وبلغ عدد مشاهدات بعض مقاطعه المصورة مئات الآلاف.

@ludovicf_off

Fier d’être Éboueur, un métier plus que utile #éboueurs #EarthCleaners #avantaprès #pourtoi #foryoupage #foryou #USA

♬ son original – EarthCleaner

وخلال عمله في حي (لِيال) بوسط باريس، أمس الخميس، توقف شاب عن تناول وجبته السريعة ليسأله “هل أنت رجل التيك توك؟”.

قال عامل النظافة إنه كان يجمع أعقاب السجائر من حديقة الأسرة والحقائب الورقية من الشارع منذ كان في السابعة.

وعمل فرنسيسشت من قبل في رعاية (مرضى السرطان والتوحد) لكنه يقول إن رسالته الحقيقية هي جمع القمامة، وقال “حلمي بسيط.. كوكب نظيف”.

وأضاف أنه يعمل سبع ساعات يوميا ويحصل على راتب قدره نحو 1500 يورو (1789 دولارا) شهريا بعد استقطاع الضرائب.

وتحظر السلطات تناول الأطعمة والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي في ظل قيود مكافحة الكورونا مما يدفع الناس لشراء الوجبات الجاهزة وهو ما أدى إلى زيادة القمامة في الشوارع والمزيد من العمل من جانب فرنسيسشت.

المصدر : رويترز

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