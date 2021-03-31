تركت التمثيل واعتنقت الإسلام.. رحلة غيرت حياة البريطانية عائشة روزالي (فيديو)

روت الشابة البريطانية عائشة روزالي كيف تحولت حياتها تماما بعد أن ساقتها قدماها وبرنامج خرائط غوغل إلى مسجد “السلطان أحمد” في إسطنبول خلال زيارة سياحية للمدينة التركية، لتحكي قصة تحولها من عالم السينما إلى الإسلام.

وقالت عائشة في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول، إنها كانت تزور إسطنبول قبل عامين في رحلة سياحية بمفردها وخلال بحثها عن أماكن لزيارتها عبر محرك البحث الشهير غوغل، وجدت مسجد السلطان أحمد فقررت زيارته.

وأضافت “بحثت عن أماكن لزيارتها عبر غوغل، ووجدت مسجد السلطان أحمد، وقلت لنفسي لأدخله، ولكني في الحقيقة كنت مترددة وخائفة أن يصرخ أحدهم في وجهي أو أن يغضب أحدهم من دخولي المسجد، لأنني لم يكن لدي فكرة طيبة عن المسلمين”.

الإسلام والإعلام

وأردفت “كان مصدر معلوماتي عن الإسلام هو الإعلام فقط، ولكني قررت دخول المسجد، واشتريت الحجاب الذي ارتديه الآن وذهبت للمسجد”.

وأضافت أنه عند ذهابها إلى المسجد كان المصلون قد أنهوا صلاتهم ويرددون أدعيتهم وتسبيحاتهم.

وأوضحت أنها كانت علمت ما يقولونه عبر الإنترنت من كلمات مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وأنها لم تكن تعلم ما تعنيه هذه الكلمات، ولكنها رددتها معهم، وسبحت ودعت لمدة نصف ساعة.

وأعربت عائشة عن فرحتها الغامرة بالأجواء داخل المسجد وكيف أنها كانت مفعمة بالروعة والهدوء والسلام، وأنها لم تكن تصدق هذا المشهد، حتى تأثرت كثيرًا من الجمال والهدوء اللذين يتسم بهما المسجد، ولم يكن أحد يصرخ في وجهها أو يعاملها بسوء كما كانت تخشى.

وقالت الشابة البريطانية إن ما شعرت به في المسجد كان نقطة تحول كبيرة في حياتها، مضيفة أنها اشترت مصحفًا عند خروجها من المسجد واصطحبته معها إلى النزل الذي كانت تقيم به وبدأت في قراءته.

اعتناق الإسلام

وأضافت أنها لدى عودتها إلى إنجلترا انكبت على البحث عن الإسلام حتى اعتنقته بعد شهرين فقط من زيارة تركيا.

وقالت عائشة روزالي إنها نشأت في أسرة بريطانية لا تنتمي إلى أي دين، وأمضت سنوات دراستها الثانوية والجامعية منخرطة في مجال السينما.

وأضافت أن حلم حياتها كان آنذاك أن تصبح ممثلة وشاركت في أعمال عدة منذ أن كانت في سن الرابعة عشرة لتحقيق هذا الحلم.

وأضافت أنها عاشت فترة في الولايات المتحدة ودرست في لوس أنجلوس وأن هذا كان حلم حياتها، كما أنها عملت كاتبة سيناريو، ومخرجة لفترة قصيرة.

وقالت إن اعتناقها للإسلام سبب دهشة كبيرة لعائلتها وللمحيطين بها، مشيرة إلى أن الإسلام أضفى جمالًا على حياتها، وأن كل شيء قد تغير للأفضل بعد إسلامها.

وأردفت أنها بدأت تتعلم الإسلام بشكل أفضل لتكون مثالًا ونموذجًا طيبًا لعائلتها وأصدقائها.

وتابعت “تغيرت كل حياتي بعد اعتناقي الإسلام، لم تكن عائلتي واثقة من اختياري، أصيبت والدتي بحيرة كبيرة بعد معرفتها للأمر، وكانت دائما ما تظهر لي بعض الأشياء التي تراها في الإنترنت وتقول لي انظري المسلمون يفعلون كذا وكذا”.

واستدركت “هذا دفعني لتعلم المزيد حول ما يتسم به الإسلام من سلام وجمال لمساعدة الناس”.

وقالت عائشة روزالي إنه على الرغم من الصعوبات العديدة التي مرت بها فإنها لن تتوقف عن الحديث عن الإسلام، وإن الله جعلها أفضل وأسعد باعتناقها لهذا الدين.

وقالت “أشعر وكأنني ولدت من جديد باعتناقي الإسلام”، مشيرة إلى أنها تخلت عن حلمها بأن تصبح ممثلة بعد أن اعتنقت الإسلام، وأصبحت تنتج محتويات إسلامية عبر قناتها على موقع يوتيوب.