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تركيا: لقاح محلي مضاد لكورونا يدخل قائمة “الصحة العالمية” للقاحات

اللقاح تم تطويره في إطار مشروع عمل مشترك بين جامعة الشرق الأوسط التقنية وجامعة بيلكنت (الأناضول)
اللقاح تم تطويره في إطار مشروع عمل مشترك بين جامعة الشرق الأوسط التقنية وجامعة بيلكنت (الأناضول)
31/3/2021-|آخر تحديث: 31/3/202109:51 PM (مكة المكرمة)

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، دخول لقاح مطور محليًا لمكافحة فيروس كورونا من قبل أساتذة جامعيين، قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، فإن اللقاح المُصنع محليًا، في إطار مشروع عمل مشترك بين جامعة الشرق الأوسط التقنية وجامعة (بيلكنت) اجتاز جميع المراحل المخبرية بنجاح.

وقال البيان إن اللقاح التركي يتميز بأنه يحارب فيروس كورونا، عبر تقنية الجزيئات المشابهة للفيروسات (VLP)، والتي تم قبولها كطريقة لقاح مبتكرة في جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان إلى استمرار الوزارة في تقديم الدعم للمؤسسات البحثية الوطنية، بالإضافة إلى 17 مشروعًا علميًا آخر، بهدف تنسيق الجهود لتطوير لقاح يقضي على الوباء المستمر منذ العام الماضي.

وأوضح البيان، أن منظمة الصحة العالمية أدرجت اللقاح التركي على قائمة اللقاحات لعلاج كورونا، في 30 مارس/آذار الجاري، لينتقل إلى مرحلة التجارب السريرية.

أردوغان: لقاح كورونا المحلي سيكون متاحا للبشرية جمعاء عند إتمام تطويره (غيتي)

للبشرية جمعاء

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، أمس الثلاثاء، إن لقاح كورونا المحلي سيكون متاحًا للبشرية جمعاء عند إتمام تطويره.

وأفاد أردوغان في رسالة مسجلة إلى فعالية افتراضية نظمتها الأمم المتحدة تحت عنوان (تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده) إلى أن هناك نحو 100 دولة حول العالم لم تتمكن من الوصول إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف “هناك بلدان جميع سكانها تقريبًا تلقوا اللقاح، في حين ثمة مليارات من الناس لم يتلقوا الجرعة الأولى بعد وهذا أمر يبعث على القلق”.

وأشار إلى أنه بات واضحًا أن الوباء لن ينتهي والانتعاش الاقتصادي لن يتحقق دون ضمان الوصول العادل إلى اللقاح.

ولفت أردوغان إلى أن تفشي فيروس كورونا كشف مرة أخرى عن التشوهات التي تشوب النظام العالمي، مشيرًا أن الدول الأقل نموا تضررت بشكل كبير جراء الوباء.

وأكد أردوغان على ضرورة أن تقوم البلدان التي امتلكت جرعات كافية لتطعيم مواطنيها بإرسال اللقاحات الفائضة إلى الدول المحتاجة للقاح.

المصدر : الأناضول

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