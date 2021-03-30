بعد نتائج مقلقة.. لقاح أسترازينيكا يواجه تحديا جديدا في ألمانيا

علقت ولاية برلين الألمانية، اليوم الثلاثاء، استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما، على خلفية تقارير عن حدوث تجلطات دموية لأشخاص تلقوا التطعيم.

وقال ديليك كالايسي، أكبر مسؤول صحي في الولاية، في تصريحات صحفية، إن القرار “اتخذ كإجراء احتياطي” قبل اجتماع سيعقده ممثلون عن الولايات الألمانية، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.

وجاء القرار بعد إعلان وكالة الأدوية الألمانية عن تسجيل برلين، 31 حالة جديدة من “التجلط الدموي النادر” لدى أشخاص تلقوا التطعيم مؤخرا، توفى 9 منهم.

وفي معظم الحالات باستثناء حالتين فقط، تعرضت نساء للجلطات، وكانت أعمارهن تتراوح بين 20 و63 عاما، حسب المصدر ذاته.

وخلال مارس/ آذار الجاري، دفعت تقارير حول تجلط دموي غير اعتيادي (لاسيما في الرأس) بعض الدول الأوربية إلى تعليق استخدام أسترازينيكا لفترة معينة لدى جميع الفئات العمرية.

غير أن تقرير لوكالة الأدوية الأوربية، صدر بعد إجراء تقييم، كشف أن فعالية اللقاح أكثر من أضراره، وأوصى بإعادة استخدامه.

استأنفت كل من فرنسا وبلغاريا وإيطاليا وسلوفينيا حملات التطعيم بلقاح أسترازينيكا (رويترز)

مخالف للشريعة؟

ولم يسلم اللقاح أيضا من الجدل حول مدى مخالفته للشريعة الإسلامية، بعدما ظهرت دعوات تدعو لتجنب اللقاح في إندونيسيا بحجة تعارضه مع الشريعة.

وقال مجلس العلماء في إندونيسيا على موقعه عبر الإنترنت قبل أيام إن استخدام لقاح أسترازينيكا “حرام” لأن عملية التصنيع تستخدم “التربسين المستخرج من بنكرياس الخنزير”.

ومع ذلك، وافق المجلس على استخدام اللقاح في ضوء تلك الحالة الوبائية الطارئة.

وردت الشركة على هذا الاتهام بالنفي القاطع قائلة إن هذا ما هو إلا ادعاء بلا أي أساس. وأكدت أن لقاحها لا يخالف الشريعة الإسلامية ولا يحوي مكونات مشتقة من الخنزير.

أسترازينيكا قامت بتحديث بياناتها حول فاعلية اللقاح (رويترز)

بيانات قديمة

وكان المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي شكك في نتائج أسترازينيكا، مشيرا إلى أن الشركة عرضت بيانات قديمة بشأن فاعلية لقاحها، معربا عن قلقه من أن يؤدي استخدام أسترازينيكا لمعلومات قديمة في هذه التجارب “إلى رؤية غير كاملة لفاعلية اللقاح”.

وجاء رد أسترازينيكا سريعا، وقامت بتحديث بياناتها وقالت إن لقاحها فعال بنسبة 79% في الوقاية من الأعراض المرضية للفيروس وبنسبة 100% ضد الأمراض الحرجة التي تحتاج إلى دخول المستشفى، وذلك بناء على تجربة أجريت على أكثر من 32 ألف متطوع، غالبيتهم في الولايات المتحدة.

ودخلت منظمة الصحة العالمية على الخط وطالبت من لديه مخزون من أسترازينيكا ويتردد في استخدامه أن يعطيه للمنظمة لتوزيعه. وكررت أن فوائد اللقاح تفوق مخاطره وأنه فعال وآمن.

ووفق تقارير، فقد استأنفت كل من فرنسا وبلغاريا وإيطاليا وسلوفينيا حملات التطعيم بلقاح أسترازينيكا، وتستعد دول أخرى لنفس النهج خلال هذا الأسبوع، على غرار إسبانيا والبرتغال وهولندا.