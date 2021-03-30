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تحتاج إلى أقل من دولارين.. مُسنة يمنية نازحة لا تستطيع النوم (فيديو)

30/3/2021-|آخر تحديث: 30/3/202110:49 PM (مكة المكرمة)

خميسة.. نازحة يمنية مسنة تعاني من انزلاق غضروفي منذ 6 سنوات، وتعيش في مخيم للنزوح بمحافظة تعز بعد وفاة زوجها منذ سنتين.

وقالت خميسة للجزيرة مباشر إنها تحتاج على الأقل إلى الدواء المهدئ حتى تتمكن من النوم، إذ لا تستطيع النوم ليلا بسبب الآلام التي تصيبها. ولا تتجاوز تكلفة هذا الدواء 1500 ريال يمني (أقل من دولارين أمريكيين).

كما تحتاج خميسة أيضا إلى أدوية أخرى لا تملك ثمن أي منها، وتحتاج كذلك إلى إجراء عملية جراحية.

وتعاني خميسة من صعوبة الوقوف والحركة بسبب مرضها، كما تعاني شظف العيش بعد وفاة زوجها الذي كان يساعدها ويذهب بها إلى الأطباء ويحضر لها أدويتها.

وبكت خميسة وهي تحكي معاناتها، مناشدة الجمعيات الخيرية تقديم المساعدة لها ولأسرتها.

ويشهد اليمن بعد 6 سنوات من الاقتتال على السلطة انهيارا في قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم وغيرها، فيما يعيش أكثر من 4 ملايين نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها الأمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.

ومنذ 2014، تدور في اليمن حرب بين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، والمدعومة من السعودية.

وتسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، وأدى ذلك إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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