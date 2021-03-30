العراق.. غضب واسع بعد اعتداء على عامل أجنبي ووزارة العمل تتدخل (فيديو)

سادت حالة من الغضب الواسع على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، على خلفية انتشار مقطع فيديو لعراقي يضرب عاملا أجنبيا موجها إليه إهانات وشتائم.

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص وهو يوجه صفعات لأحد العاملين لديه. وعلى ما يبدو فإن المعتدي كان غاضبا من شكوى العامل من ظروف عمله وتحدثه عنها أمام أشخاص آخرين.

بينما بدا العامل في الفيديو في حالة خوف وصدمة، محاولا حماية وجهه من الصفعات.

في #العراق .. غضب واسع بعد تداول مقطع فيديو يظهر إعتداءا على #عامل_أجنبي pic.twitter.com/VlS41Jnrhx — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 29, 2021

وأصدرت وزارة العمل العراقية بيانا، أدانت فيه “هذا الفعل غير الإنساني المهين المخالف لأحكام قانون العمل”.

واعتبرت الوزارة أن الاعتداء يعد أحد مؤشرات العمل الجبري المحددة من قبل منظمة العمل الدولية. وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة.

ودعت الوزارة كل عامل يتعرض لأي فعل مخالف لقانون العمل والقوانين الأخرى إلى الاتصال بها وتقديم شكوى رسمية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مغردون عن غضبهم من الفيديو. وقال مؤمن الطائي: “بالعراق ما عدنا ضيف ينهان، وهذا حتى عامل هو ضيف علينا كلنا، أني متأكد راح تنزل بي أشد العقوبات، لإن راح يصير ضغط جماهيري وكلنا رافضين هذا الشيء، وأقدم اعتذاري له باسم كل عراقي شريف، وهكذا أعمال تحدث في كل الدول”.