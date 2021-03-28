الراعي التكنولوجي.. تركي يراقب قطيعه بطائرة مسيرة (فيديو)

قرر راعي أغنام تركي الاستعانة بطائرة مسيرة لمراقبة وتوجيه قطيعه الكبير من الأغنام المكون من 600 رأس.

ويعمل الراعي جميل تشوبان البالغ من العمر 41 عاما منذ سنوات طويلة في تربية الماشية.

ولكثرة عدد القطيع، قرر تشوبان الاستعانة بطائرة مسيرة لمراقبة وتوجيه قطيعه المكون من 600 رأس ماعز في المراعي الواسعة.

وقال تشوبان إن سكان قريته يلقبونه بالراعي التكنولوجي لاستخدامه الدرون في مراقبة القطيع، وأكد أنه يحب العمل في رعي المواشي منذ سنوات طويلة معربا عن سروره من عمله.

وتابع “بفضل الدرون أستطيع مراقبة القطيع وأتوجه مباشرة بواسطة دراجتي النارية لإعادة المواشي التائهة إلى المرعى”.

وأشار تشوبان إلى أنه اشترى الدرون عبر الإنترنت وتعلم طريقة استخدامها.

50 مليون رأس من الأغنام

وقدرت وزارة الزراعة والغابات التركية حجم الثروة الحيوانية من الأبقار والأغنام بما يزيد على 68 مليون رأس حتى نهاية يونيو/حزيران 2019.

بحسب بيان للوزارة وصل عدد الأبقار والعجول في تركيا إلى 18 مليونا و251 ألفا، ووصل عدد الأغنام إلى 49 مليونا و816 ألفا.

ووصل عدد الخراف إلى 38 مليونا و448 ألفا، فيما وصل عدد الماعز إلى 11 مليونا و368 ألفا.

وزاد عدد الحيوانات خلال الفترة من 2014 إلى 2019 إلى أكثر من 9 ملايين رأس، بسبب الدعم الحكومي لمربي الحيوانات.

وتهدف الوزارة إلى الوصول بعدد الأغنام في تركيا إلى 50 مليون رأس، بعد أن زاد عدد المواشي 20 مليون رأس خلال الفترة من 2005 إلى 2019.