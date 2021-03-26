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سابقة هي الأولى في مصر.. جامعة تمنح الدكتوراه لباحث متوفي (صور)

جامعة مصرية تمنح الدكتوراه لباحث متوفي (مواقع التواصل)
جامعة مصرية تمنح الدكتوراه لباحث متوفي (مواقع التواصل)
26/3/2021-|آخر تحديث: 26/3/202108:05 PM (مكة المكرمة)

قررت إحدى الجامعات المصرية، أمس الخميس، منح درجة الدكتوراه لباحث غيبه الموت قبل مناقشة رسالته بيومين.

ووافقت كلية التربية في “لفتة إنسانية” بعد توجيهات من إدارة جامعة طنطا (شمالي مصر) على طلب مناقشة رسالة دكتوراه لباحث لم يمنحه القدر فرصة مناقشة بحثه وفق ما ذكرت صحيفة “اليوم السابع” (خاصة).

صورة تذكارية للباحث محمد شاهين

وجرت مناقشة رسالة دكتوراه الباحث الراحل محمد شاهين بحضور أفراد أسرته المكلومة.

ووضعت الأسرة صورة تذكارية لشاهين على منصة المناقشة بحضور رمزي للجنة مشكلة من أكاديميين بالجامعة وفق صور نشرتها الصحيفة على موقعها الإلكتروني.

وحصل الأكاديمي الراحل على درجة الدكتوراه في رسالة بعنوان: “تصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية في بيئة تعلم تشاركية”.

ولم تذكر الصحيفة سبب وفاة الباحث أو عمره أو اللائحة التي استندت لها الجامعة لإتمام تلك اللفتة الإنسانية.

أفراد أسرة الباحث محمد ماضي شاهين (مواقع التواصل)

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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