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مصر.. عاصفة ترابية تتسبب في سقوط مآذن مساجد وأضرار للمنازل (فيديو)

آثار انهيار مأذنة مسجد بمحافظة البحيرة نتيجة العاصفة الترابية (مواقع التواصل)
آثار انهيار مأذنة مسجد بمحافظة البحيرة نتيجة العاصفة الترابية (مواقع التواصل)
23/3/2021-|آخر تحديث: 23/3/202111:43 AM (مكة المكرمة)

ضربت عاصفة ترابية شديدة أمس الإثنين عدة محافظات مصرية ما أدى إلى انهيار منازل وسقوط مآذن 3 مساجد وسور مدرسة وتوقف حركة الملاحة والصيد.

جاء ذلك وفق وسائل إعلام محلية، بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان أن طقس الإثنين شهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، إضافة إلى هبوب رياح شديدة محمّلة بالرمال والأتربة على مناطق عدة.

وأظهر مقطع فيديو متداول تضرر الجامع الكبير في قرية خنيزة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة حيث انهارت مئذنة المسجد متأثرة بالعاصفة وأدت إلى تضرر المنازل المجاورة وانهيار سور مدرسة.

وأسفرت العاصفة عن سقوط 3 مآذن وأعمدة كهرباء في محافظة البحيرة، وتوقف حركة الملاحة بكفر الشيخ، وتوقف حركة الصيد في ميناء المعدية وإدكو والبرلس شمال مصر.

وتسببت العاصفة في سوء حالة الرؤية وسقوط أعمدة إنارة بمحافظة شمال سيناء، وطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، وفي محافظة المنيا.

وأشارت صحف محلية إلى هبوب عاصفة ترابية على محافظة الغربية في دلتا النيل ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة قرى وسقوط أشجار.

ورفعت بعض المحافظات حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث ناجمة عن موجة الطقس السيء في البلاد.

وحذرت وزارة البيئة المصرية، في بيان المواطنين من كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية بتجنب الوجود في الأماكن المكشوفة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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