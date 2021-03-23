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انزعج من أذان الفجر فقتل المؤذن (فيديو)

لحظة القبض على الجاني (مواقع التواصل)
لحظة القبض على الجاني (مواقع التواصل)
23/3/2021-|آخر تحديث: 23/3/202109:47 PM (مكة المكرمة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على قاتل مؤذن أحد المساجد في حي الضربة وسط مدينة تعز اليمنية.

وقال مصدر أمني إن قاسم محمد الزبيدي (35 عاما) قتل المجني عليه مهيوب شمسان الزغروري (80 عاما) مؤذن مسجد الرحمن بحي الضربة طعنا بالـ”جنبية” (نوع من الخناجر) ثم قام بتهشيم رأسه بحجر عقب صلاة فجر اليوم، الثلاثاء.

وقال المصدر إن الجاني تحصن في منزله عند محاولة القبض عليه وأشهر ساطورا في وجه الشرطة التي أطلقت النار على قدمه وتمكنت من القبض عليه.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة القبض على الجاني وهو يصرخ “يا الله يا الله قتلونا الجن” مدعيا أنه مسكون.

وقال شهود عيان من أهالي الحي للجزيرة مباشر إن للقاتل نافذة مقابلة للمسجد، وإن الجريمة حدثت بسبب انزعاج القاتل من الأذان، مؤكدين أن الجاني هدد المجني عليه واعتدى عليه أكثر من مرة.

ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث.

المؤذن المجني عليه مهيوب شمسان الزغروري (الجزيرة مباشر)
المصدر : الجزيرة مباشر

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