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فقمة تقفز داخل قارب صغير بحثا عن الطعام (فيديو)

التهمت الفقمة وليمة الطيور من الأسماك (تويتر)
التهمت الفقمة وليمة الطيور من الأسماك (تويتر)
21/3/2021-|آخر تحديث: 22/3/202101:10 AM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفقمة وهي تقفز داخل قارب صغير وسط البحر بحثا عن الطعام.

ويظهر المقطع أحد الأشخاص وهو يطعم طيورا بحرية بأسماك صغيرة كان يضعها داخل حاوية صغيرة في القارب.

وفجأة، ظهرت الفقمة ليرمي لها الرجل سمكة صغيرة، لكن الفقمة لم تكتف بالسمكة وقفزت داخل القارب لتستولي على الأسماك الباقية ولتحرم الطيور من الوليمة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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