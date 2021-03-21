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ببندقية محلية الصنع.. وزير الصناعة التركي يستعرض مهاراته في التصويب (فيديو)

21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202103:53 PM (مكة المكرمة)

استعرض وزير الصناعية والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، الأحد، مهاراته في التصويب عبر استخدامه بندقية قناصة محلية الصنع خلال زيارته مصنعا للصناعات العسكرية بالعاصمة أنقرة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الوزير تمكن من إصابة هدف بدقة على مسافة 600 متر عبر بندقية قناصة بنظام المحاكاة.

والبندقية التي جربها الوزير هي من تطوير شركة (هافيلسان) التركية للصناعات العسكرية.

كما تفقد الوزير أنظمة محاكاة طيران مقاتلات “إف-16″، وطائرات “إيرباص A320”.

وتطور الشركة التركية أنظمة محاكاة طيران وأجهزة محاكاة للمركبات الأرضية وتدريب الأفراد.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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