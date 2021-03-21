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لحظة قطع شاحنة مشتعلة لأحد الطرق في الولايات المتحدة (فيديو)

تسببت الشاحنة في عدة حرائق حول الطريق (تويتر)
تسببت الشاحنة في عدة حرائق حول الطريق (تويتر)
21/3/2021

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاحنة مشتعلة وهي تقطع أحد الطرق في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة.

ويظهر المقطع، الذي تم تصويره عبر كاميرا مثبتة على زي أحد أفراد الشرطة، الشاحنة المشتعلة وهي تهبط منحدرا بسرعة كبيرة لتقطع الطريق وتعبره إلى الجانب الأخر مشعلة الأعشاب في طريقها.

وبعدها قام الشرطي بمحاولة إطفاء حرائق صغيرة أشعلتها الشاحنة وهي تمر، وسط محاولات من بعض الأشخاص الذين كانوا يمرون بالطريق إلى حين وصول سيارات الإطفاء.

ولم يصب أحد في الحادث

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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