البث الحي
منوعات|تركيا

لحظات تحبس الأنفاس لطفلة كادت تفقد حياتها خلال ثوان (فيديو)

21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202104:45 PM (مكة المكرمة)

تداولت منصات التواصل مقطع فيديو لطفلة في تركيا نجت من الموت بأعجوبة تحت عجلات سيارة تعود مسرعة للخلف.

ويظهر مقطع الفيديو طفلة في عربة أطفال تركتها الأم على رصيف منحدر أمام أحد المحلات ودخلت لشراء بعض الاحتياجات.

وفي الوقت الذي كانت إحدى السيارات تعود للخلف لتأخذ مكانها بجوار الرصيف، تدحرجت عربة الأطفال نحو السيارة وانقلبت على جانبها وسقطت الطفلة على الأرض، وأصبح رأسها تحت مؤخرة السيارة.

وبينما لم يكن بين الطفلة وعجلات السيارة الخلفية سوى سنتيمترات توقفت السيارة ونزل السائق مسرعًا ليرى ما حدث.

ويظهر المقطع خروج الأم من المحل متلهفة نحو ابنتها التي لم تصب بأذى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية

حول هذه القصة

فيديو مؤثر: طفلة سورية تحلم بعودة والدها المفقود

مازالت حكايات السوريين تحمل الكثير من الأوجاع رغم ما يشهده العالم أجمع من مآسي فبين البرد القارس وقلة الطعام تعيش مريم جدوع(10سنوات ) مع أربعة من أخواتها داخل خيمة بريف إدلب الشمالي بعدما فقدت والدها.

9/1/2021
المزيد من منوعات

ببندقية محلية الصنع.. وزير الصناعة التركي يستعرض مهاراته في التصويب (فيديو)

وزير الصناعية والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك (الأناضول)

عيد الأم.. غوغل يحتفل بالأمهات بتصميم مميز يتيح للجميع التفاعل والمشاركة

شعار غوغل احتفاء بمناسبة "عيد الأم" (غوغل)

أراد تقبيل يد الرئيس فأهداه نصيحة “ثمينة”.. ماذا قال أردوغان لبائع الكستناء؟ (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشتري الذرة والكستناء

شاهد: بركان في أيسلندا يثور للمرة الأولى منذ القرن التاسع عشر

الأكثر قراءة

ثمن الصمت.. بالوثائق “الجزيرة مباشر” تكشف ملفات اشترى بها النظام المصري رضا ترمب (فيديو)

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (غيتي)

غضب وسخرية من باسم يوسف بعد نشره معلومات وصورا مفبركة عن قناة الشرق (فيديو)

(يوتيوب)

بعد مؤشرات التقارب المصري التركي.. نائب مرشد الإخوان يتحدث عن التحديات التي تواجه الجماعة (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

صور خاصة بالجزيرة مباشر.. معارك ضارية بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب (فيديو)

(الجزيرة)