لحظات تحبس الأنفاس لطفلة كادت تفقد حياتها خلال ثوان (فيديو)

تداولت منصات التواصل مقطع فيديو لطفلة في تركيا نجت من الموت بأعجوبة تحت عجلات سيارة تعود مسرعة للخلف.

ويظهر مقطع الفيديو طفلة في عربة أطفال تركتها الأم على رصيف منحدر أمام أحد المحلات ودخلت لشراء بعض الاحتياجات.

لحظات تحبس الأنفاس لطفلة كادت تفقد حياتها في اللحظات الأخيرة #مباشر

المصدر : وكالة إخلاص التركية pic.twitter.com/DhRx9vgcek — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2021

وفي الوقت الذي كانت إحدى السيارات تعود للخلف لتأخذ مكانها بجوار الرصيف، تدحرجت عربة الأطفال نحو السيارة وانقلبت على جانبها وسقطت الطفلة على الأرض، وأصبح رأسها تحت مؤخرة السيارة.

وبينما لم يكن بين الطفلة وعجلات السيارة الخلفية سوى سنتيمترات توقفت السيارة ونزل السائق مسرعًا ليرى ما حدث.

ويظهر المقطع خروج الأم من المحل متلهفة نحو ابنتها التي لم تصب بأذى.