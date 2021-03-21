عيد الأم.. غوغل يحتفل بالأمهات بتصميم مميز يتيح للجميع التفاعل والمشاركة

احتفل محرك البحث الشهير (غوغل) بيوم الأم أو ما يطلق عليه “عيد الأم” من خلال تصميم تفاعلي مميز.

ووضع غوغل على شعار مواد حرفية لتصميم بطاقة معايدة مميزة.

وكتب غوغل لزواره “أجمل التهاني بمناسبة عيد الأم يمكنك استخدام المواد الحرفية لابتكار أعمال فنية من خلال شعار غوغل اليوم”.

ويسمح الشعار التفاعلي لرواد محرك البحث بصنع بطاقة معايدة بطريقتهم الخاصة وإرسالها لمن يحبون.

ويحمل الاحتفاء بالأمهات في العالم طابعًا خاصًا، إذ تولي بلدان العالم أهمية للاحتفال بالأم والوالدين وإن كان كل منها في تواريخ مختلفة وبطرق متعددة.

وخصصت مصر منذ ستينات القرن الماضي الحادي والعشرين من مارس/آذار من كل عام للاحتفاء بيوم الأم، وتبعتها في ذلك بعض البلدان العربية.

وتحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي للوالدين في 1 يونيو/حزيران من كل عام.

وتكتب الأمم المتحدة على موقعها “والوالدين هما ركنا الأسرة وأساسا مجتمعهما والمجتمع ككل. ويثمن اليوم العالمي للوالدين، الذي عينته الجمعية العامة في عام 2012، الوالدين تثمينا عاليا لتفانيهما في التزامهما بأبنائهما والتضحيات التي يقدمانها مدى الحياة نحو تعزيز هذه العلاقة”.