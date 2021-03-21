البث الحي
منوعات

عيد الأم.. غوغل يحتفل بالأمهات بتصميم مميز يتيح للجميع التفاعل والمشاركة

شعار غوغل احتفاء بمناسبة "عيد الأم" (غوغل)
شعار غوغل احتفاء بمناسبة "عيد الأم" (غوغل)
21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202102:52 PM (مكة المكرمة)

احتفل محرك البحث الشهير (غوغل) بيوم الأم أو ما يطلق عليه “عيد الأم” من خلال تصميم تفاعلي مميز.

ووضع غوغل على شعار مواد حرفية لتصميم بطاقة معايدة مميزة.

وكتب غوغل لزواره “أجمل التهاني بمناسبة عيد الأم يمكنك استخدام المواد الحرفية لابتكار أعمال فنية من خلال شعار غوغل اليوم”.

ويسمح الشعار التفاعلي لرواد محرك البحث بصنع بطاقة معايدة بطريقتهم الخاصة وإرسالها لمن يحبون.

ويحمل الاحتفاء بالأمهات في العالم طابعًا خاصًا، إذ تولي بلدان العالم أهمية للاحتفال بالأم والوالدين وإن كان كل منها في تواريخ مختلفة وبطرق متعددة.

وخصصت مصر منذ ستينات القرن الماضي الحادي والعشرين من مارس/آذار من كل عام للاحتفاء بيوم الأم، وتبعتها في ذلك بعض البلدان العربية.

وتحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي للوالدين في 1 يونيو/حزيران من كل عام.

وتكتب الأمم المتحدة على موقعها “والوالدين هما ركنا الأسرة وأساسا مجتمعهما والمجتمع ككل. ويثمن اليوم العالمي للوالدين، الذي عينته الجمعية العامة في عام 2012، الوالدين تثمينا عاليا لتفانيهما في التزامهما بأبنائهما والتضحيات التي يقدمانها مدى الحياة نحو تعزيز هذه العلاقة”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

اليوم العالمي للمرأة.. غوغل يحتفي بـ”أيادي النساء” والأمم المتحدة تثمن أدوارهن (فيديو)

احتفل محرك البحث الشهير (غوغل) باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/آذار، من خلال تزيين واجهته برسومات الشعار المبتكرة وفيديو تضمن أيادي النساء الرائدات حول العالم وقدرتهن على تجاوز التحديات.

8/3/2021
المزيد من منوعات

ببندقية محلية الصنع.. وزير الصناعة التركي يستعرض مهاراته في التصويب (فيديو)

وزير الصناعية والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك (الأناضول)

أراد تقبيل يد الرئيس فأهداه نصيحة “ثمينة”.. ماذا قال أردوغان لبائع الكستناء؟ (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشتري الذرة والكستناء

شاهد: بركان في أيسلندا يثور للمرة الأولى منذ القرن التاسع عشر

تعرض للضرب مرارا.. متحف في تكساس يزيل تمثالا لترمب

تمثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب(مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ثمن الصمت.. بالوثائق “الجزيرة مباشر” تكشف ملفات اشترى بها النظام المصري رضا ترمب (فيديو)

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (غيتي)

بعد مؤشرات التقارب المصري التركي.. نائب مرشد الإخوان يتحدث عن التحديات التي تواجه الجماعة (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

صور خاصة بالجزيرة مباشر.. معارك ضارية بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب (فيديو)

(الجزيرة)

لقاحات كورونا.. بشرى من بايونتيك للأوربيين وأسترازينيكا ترد على مخاوف المسلمين

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)