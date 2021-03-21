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أراد تقبيل يد الرئيس فأهداه نصيحة “ثمينة”.. ماذا قال أردوغان لبائع الكستناء؟ (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشتري الذرة والكستناء
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشتري الذرة والكستناء
21/3/2021-|آخر تحديث: 21/3/202111:17 AM (مكة المكرمة)

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصيحة ثمينة لأحد باعة الكستناء بعد زيارة تفقدية لأعمال البناء في مسجد ميدان تقسيم باسطنبول.

فقد توقف أردوغان بعد الزيارة لشراء الذرة والكستناء من أحد الباعة في الميدان، ورفض البائع أخذ النقود من الرئيس التركي، لكن أردوغان أصر على دفع ثمن ما اشتراه.

 

وطلب البائع من الرئيس أن يسمح له بتقبيل يده، فنصحه أردوغان قائلا “لا تقبل يدي بل قبِّل يد والدتك، قبِّل يد والدتك، قبِّل أسفل قدم والدتك”.

وكان الرئيس التركي قد تفقد أمس السبت أعمال بناء “مسجد تقسيم” في إسطنبول.

وتجول الرئيس أردوغان في أرجاء المسجد الذي يطل على ساحة تقسيم الشهيرة، وتلقى معلومات من القائمين على سير عملية الإنشاء التي اكتمل 99% منها.

وفي فبراير/ شباط 2017، وضع الرئيس أردوغان حجر الأساس للمسجد الذي شيد على مساحة 16 ألفا و220 مترا مربعا، ومن المرتقب افتتاحه مع حلول شهر رمضان القادم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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