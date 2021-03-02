قطة تقاطع ضيف الجزيرة مباشر على الهواء.. شاهد رد فعل المذيع (فيديو)

في موقف اتسم بالطرافة، اطمئن مذيع الجزيرة مباشر على قطة قاطعت ضيفه على الهواء خلال مداخلة ضمن برنامج “المسائية”.

وحل أستاذ القانون المصري خالد محمد ضيفًا في مداخلة على الجزيرة مباشر، وأثناء حديثه اعترضت قطته كاميرا البث التي يستخدمها في منزله.

ويبدو أن الضيف معتاد على مقاطعة القطة له، إذ تعامل بثبات انفعالي تام مع القطة وواصل استرساله في حديثه وكأن شيئًا لم يحدث.

وفي نهاية المداخلة، اطمئن المذيع مصطفى عاشور على القطة من الضيف وشكر له حسن تعامله معها.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت المواقف الطريفة، سمتًا للبث التلفزيوني خاصة المداخلات المنزلية في ظل جائحة كورونا التي غيرت كثيرًا من أشكال البث التلفزيوني المعتادة.

وقبل أشهر، قاطعت طفلة والدتها أستاذة علم الاقتصاد وهي تتحدث في مقابلة مباشرة مع شبكة (بي بي سي) البريطانية، إذ كانت الدكتورة كلير وينهام تجري المقابلة مع القناة بشأن عمليات الإغلاق المحلية بسبب فيروس كورونا.

ونقلت (بي بي سي) عن وينهام قولها “من الطريف أن يحدث هذا مباشرة بعد نشر مقال كتبته في المجلة الطبية البريطانية حول التصادم بين حياتنا الشخصية والمهنية الذي فاقمته أزمة كورونا وكيف يمكن أن يساعد في الواقع على تعزيز المساواة بين الجنسين”.

وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها الـ (بي بي سي) مثل هذه المواقف الطريفة على الهواء، إذ اقتحم أطفال أستاذ العلوم السياسية الأمريكي روبرت كيلي غرفته عليه خلال مداخلة تلفزيونية مباشرة قبل سنوات، ما أثار عاصفة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

وبعدها بسنوات، عمدت القناة إلى استضافت كيلي مرة أخرى مع أسرته ليتحدث عن متاعب العمل من المنزل وقيام ابنته بوضعه في موقف محرج آخر له.

ورصدت مواقع أخرى وناشطون من دول عدة، مواقف مشابهة وقعت أثناء البث الحي سواء على منصات التواصل أو الشاشة وجميعها قوبلت بتفاعلات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.