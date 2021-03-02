شاهد: كيف أنقذ عامل توصيل رضيعة سقطت من الطابق الـ 12؟

أنقذ عامل توصيل رضيعة تبلغ من العمر عامين سقطت من شرفة منزلها في الطابق الاثنى عشر في بناية بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الطفلة الصغيرة وهي تتشبث بسياج حديدي في الشرفة.

وهرع عامل التوصيل للتسلق إلى أعلى سقف حديدي ليتمكن من التقاط الطفلة عند سقوطها.

فيديو يحبس الأنفاس لشاب يمسك بطفلة سقطت من الطابق 12 في العاصمة الفيتنامية #هانوي.

تقارير إعلامية محلية قالت إن الطفلة نقلت إلى المستشفى وعولجت من خلع في الفخذ وفي الوقت نفسه، عانى الشاب الذي أشاد به السكان المحليون كبطل، من التواء طفيف في ذراعه.#مباشر pic.twitter.com/sD6io1GQWQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2021

وتعثر العامل أثناء سقوط الفتاة إلا أنه سرعان ما انتصب واقفًا لالتقاط الطفلة قبل ارتطامها بالأرض.

وتمكن الرجل الذي وصفته وسائل الإعلام المحلية بأنه “بطل خارق” من إنقاذ حياة الفتاة ومنعها للوصول إلى الأرض خلال سقوطها.

وذكرت تقارير إخبارية أن الفتاة نقلت إلى مستشفى مصابة بخلع في الفخذ وحالتها مستقرة.