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شاهد: كيف أنقذ عامل توصيل رضيعة سقطت من الطابق الـ 12؟

2/3/2021-|آخر تحديث: 2/3/202103:58 PM (مكة المكرمة)

أنقذ عامل توصيل رضيعة تبلغ من العمر عامين سقطت من شرفة منزلها في الطابق الاثنى عشر في بناية بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الطفلة الصغيرة وهي تتشبث بسياج حديدي في الشرفة.

وهرع عامل التوصيل للتسلق إلى أعلى سقف حديدي ليتمكن من التقاط الطفلة عند سقوطها.

وتعثر العامل أثناء سقوط الفتاة إلا أنه سرعان ما انتصب واقفًا لالتقاط الطفلة قبل ارتطامها بالأرض.

وتمكن الرجل الذي وصفته وسائل الإعلام المحلية بأنه “بطل خارق” من إنقاذ حياة الفتاة ومنعها للوصول إلى الأرض خلال سقوطها.

وذكرت تقارير إخبارية أن الفتاة نقلت إلى مستشفى مصابة بخلع في الفخذ وحالتها مستقرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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