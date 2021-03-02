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تركيا تستعيد مئات القطع الأثرية كانت مهربة إلى المجر (فيديو)

1/3/2021

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية وصول 412 قطعة أثرية مهرّبة، إلى البلاد، بعد استعادتها من المجر.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر أن القطع الأثرية تم تسليمها إلى متحف حضارات الأناضول بالعاصمة أنقرة.

وأرفقت الوزارة تغريدتها بمقطع مصور يظهر لحظات وصول القطع الأثرية إلى مطار أسانبوغا بالعاصمة أنقرة، ونقلها إلى المتحف وسط حراسة أمنية.

وتضم القطع الأثرية، رأس تمثال من الرخام يعود إلى الحقبة الرومانية، إلى جانب قطع خشبية، ورخامية، وحجرية ومعدنية تاريخية.

وكانت القطع الأثرية المذكورة، قد تم تهريبها من تركيا سابقاً، قبل أن تضبط من قبل السلطات المجرية عام 2015.

المصدر : الأناضول

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