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تركيا تتهم قوات يونانية بإلقاء طالبي لجوء مكبلين في البحر (فيديو)

جرت عملية الإنقاذ قبالة سواحل ولاية إزمير (وسائل إعلام تركية)
جرت عملية الإنقاذ قبالة سواحل ولاية إزمير (وسائل إعلام تركية)
19/3/2021-|آخر تحديث: 19/3/202106:32 PM (مكة المكرمة)

نشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مقطعا مصورا، الجمعة، لعملية إنقاذ طالبي لجوء من بحر إيجه بعد رميهم مكبلين من قبل خفر السواحل اليوناني.

ويُظهر المقطع الذي نشره صويلو على حسابه عبر موقع تويتر اللحظات الأولى لعملية الإنقاذ من قبل خفر السواحل التركي، وذلك بعد ضبط زورق طالبي اللجوء من قبل خفر السواحل اليوناني ومصادرة مقتنياتهم وضربهم ثم تكبيلهم ورميهم في البحر من دون ستر نجاة.

وجرت عملية الإنقاذ قبالة سواحل ولاية إزمير التركية حيث نُقل طالبو اللجوء إلى المستشفى الحكومي بقضاء تشمه والقيود البلاستيكية مازالت موجودة بأيديهم.

ويروي طالب اللجوء (محمد) في الفيديو أنه كان ضمن 7 أشخاص وصلوا لجزيرة ساكيز اليونانية في 16 مارس/آذار الجاري، وبقوا فيها ليومين تم خلالها مصادرة هواتفهم وأموالهم وتعرضوا للضرب.

وقال محمد “رمونا نحن السبعة في البحر ركلا بأرجلهم، ونحن الآن 3 أشخاص ولا أعلم مكان الأربعة الباقين، ورأيت أحدهم وقد بدا عليه وكأنه يموت غرقا”.

وأشار صويلو في التغريدة إلى أن خفر السواحل التركي أنقذ 3 أشخاص توفي أحدهم، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن الباقين.

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل

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