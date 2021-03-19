انحاز للثورات ووصف الأسد بمسيلمة الكذاب.. وفاة العلامة السوري محمد علي الصابوني صاحب “صفوة التفاسير”

توفي الجمعة، رئيس رابطة العلماء السوريين الشيخ محمد علي الصابوني، عن عمر ناهز 91 عاما.

ونعى أقارب وتلاميذ العلامة السوري الراحل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفاة الشيخ الصابوني، في مدينة يلوا شمال غربي تركيا.

وقال الشيخ علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عبر صفحته على فيسبوك “قام الشيخ الجليل بخدمة القرآن الكريم وعلومه ووقف مع شعبه في قضية الحرية”.

وقدم رئيس الشؤون الدينية التركي، البروفيسور علي أرباش، التعازي بوفاة الشيخ الصابوني، وقال في بيان على حسابه في تويتر “محمد علي الصابوني العالم السوري الذي لطالما استفدنا من علمه، والذي كرّس حياته للعلم والإنسان، رحمة الله تعالى عليه، وتعازي الحارة لأسرته ومجتمع أهل العلم، وجعل الله مثواه في الجنة”.

ونعى رئيس الشؤون الدينية التركي السابق، الشيخ محمد غورماز، العلّامة الشيخ الصابوني قائلا في بيان على حسابه في تويتر “نسأل الله العظيم أن يتغمده في واسع رحمته، وأن يجعل كل كلمة خطتها يمينه حرزاً له من النار، ورفعاً له في درجات الجنة، وذكراً حسناً له في الدنيا والآخرة”.

ونعى “المجلس الإسلامي السوري” المعارض، رئيس رابطة العلماء السوريين الشيخ الصابوني، قائلا في بيان إن الصابوني “غني عن التعريف وترك اسمه علما بارزا في سجل العلم والتأليف، فقد ألف في التفسير والفقه وآيات الأحكام والمواريث، وجمعت كتاباته بين الرصانة والوضوح والسهولة، بحيث دخلت كثيراً من البيوت وانتفع بها العامة والخاصة”.

وأضاف “كان رحمه الله من أوائل من وقف في وجه النظام السوري المجرم وحذر من استمراره وحرض على الثورة عليه والخلاص منه، وله جهود مشكورة في جمع كلمة العلماء السوريين في المجلس الإسلامي السوري”.

من جانبه، نعى “الائتلاف الوطني السوري”، الشيخ الصابوني في بيان جاء فيه، أن “الشيخ ناصر الثورة السورية منذ يومها الأول (قبل 10 سنوات) وأعلن وقوفه مع الشعب السوري في ثورته ضد الظلم والطغيان والاستبداد، وكانت له مواقف مشهودة في مسيرة الثورة السورية”.

مسيرة حافلة

والشيخ الصابوني، من مواليد مدينة حلب السورية عام 1930، وتخرج من الكلية الشرعية بجامعة الأزهر في مصر عام 1955، ويعد أحد أبرز العلماء وأشهر المفسّرين والمصنّفين في علم التفسير والحديث والقرآن.

وتولى الشيخ الراحل رئاسة رابطة العلماء السوريين، وبلغ عدد مؤلفاته 57 كتابا أبرزها “صفوة التفاسير” الذي صدر قبل 40 عاما، إضافة إلى “مختصر تفسير ابن كثير”، و”مختصر تفسير الطبري”، و”التبيان في علوم القرآن”، و”روائع البيان في تفسير آيات الأحكام”، و”قبس من نور القرآن”. كما سجل الراحل أكثر من 600 حلقة تلفزيونية لتفسير القرآن الكريم.

ومنذ مطلع 2011، انحاز الشيخ الراحل لثورات الربيع العربي، وقال في عدة لقاءات متلفزة إن “الحاكم الذي يتجبر على شعبه وينحرف كل الانحراف عن دين الله هو مجرم ويجب مقاومته”.

ووقف الشيخ الصابوني إلى جوار الحراك الشعبي السوري ضد النظام، وهاجم مرارا بشار الأسد، واصفا إياه بـ”مسيلمة الكذاب”، احتجاجا على قمع النظام السوري للمتظاهرين السلميين.

وقال الصابوني في أحد اللقاءات التلفزيونية “لقد رأى علماء الأمة وجوب الخروج على مسيلمة الكذاب، الذي يسمى بشار الأسد بعد أن استفحل طغيانه قتلاً للبشر”.

ورثى علماء القرآن والسنة في مختلف الدول العربية، الشيخ الصابوني، معتبرين وفاته “خسارة لصوت الحق في وجه سلطان جائر”.