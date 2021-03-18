كاميرا مراقبة توثق لحظة وقوع زلزال في الجزائر (فيديو)

أظهرت لقطات تلفزيونية لكاميرات مراقبة لحظة وقوع زلزال قوي في ولاية بجاية شرق العاصمة الجزائر، فجر اليوم الخميس.

وضرب زلزال بمقياس ست درجات الولاية الواقعة على ساحل البحر المتوسط، بحسب تقارير إخبارية رسمية.

ووثقت كاميرا مراقبة في أحد المتاجر لحظة وقوع الهزة الأرضية والأضرار في المباني.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جدران داخلية متداعية، كما تحدثت الحماية المدنية عن “انهيار جزئي لثلاثة مبان قديمة غير مأهولة” في بجاية.

وفي جيجل -التي تبعد حوالي خمسين كلم شرق بجاية- “أصيب خمسة أشخاص بكسور أو التواءات بسبب حالة الهلع”، حسب إدارة الحماية المدنية التي ذكرت أن “أحدهم قفز من الطابق الأول وتم نقله إلى المستشفى”.

ونشر موقع (بجاية إنفو) صورا لمنازل متصدعة وأنقاض في الشوارع، وكتب “أضرار مادية لكن لا خسائر في الأرواح”.

وشعر بالزلزال سكان العاصمة الجزائرية التي تبعد 250 كلم غرب بجاية، وكذلك سكان مدينة عنابة على بعد 350 كلم شرقا قرب الحدود التونسية.