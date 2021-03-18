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داخل غرفة العمليات.. شاهد رد فعل مسن تمكن من الرؤية لأول مرة منذ 20 عاما (فيديو)

18/3/2021-|آخر تحديث: 18/3/202103:44 PM (مكة المكرمة)

تداولت منصات التواصل مفطع فيديو لمسن فلبيني مصاب بإعتام عدسة العين تمكن من الرؤية بعد 20 عامًا عقب إجراء عملية جراحية له بالعين.

ويظهر مقطع الفيديو المسن الفلبيني داخل غرفة العمليات عقب إجرائه جراحة بالعين، وهو يبكي تأثرًا بعد أن تمكن من رؤية الأشياء حوله.

كما يظهر المقطع الرجل وهو يحتضن طبيبه المعالج باكيًا بعد أن جال بنظره في غرفة العمليات وتمكن من الرؤية. ويظهر المقطع أيضًا المسن وقد تمكن من قراءة بعض الكلمات المكتوبة على ورقة.

وإعتام عدسة العين أو ضبابية عدسة العين الطبيعية يعدُّ من أكثر أسباب فقدان الرؤية انتشارًا لدى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 40 سنة، بالإضافة إلى كونه السبب الرئيسي في الإصابة بالعمى في العالم.

ويسمى هذا المرض الساد أو الكاتاراكت أو الماء الأبيض أو عتامة العين أو إعتام عدسة العين وقد يصيب عينًا واحدة أو كلا العينين سوية.

ويكون علاج الإعتام عن طريق الخضوع لعملية جراحية يتم من خلالها استئصال العدسة المتضررة من العين واستبدالها بعدسة صناعية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية

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