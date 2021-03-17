بدقة 95%.. كلاب بوليسية تكشف كورونا من خلال شم عرق الإنسان (فيديو)

بدأت تايلاند مشروعا تجريبيا جديدا لتدريب كلاب بوليسية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 من خلال شم عرق الإنسان.

ويقول القائمون على المشروع إن نتائجه أظهرت دقة تقترب من 95%، كما أنه فعال في الكشف عن المصابين بكورونا في محطات النقل المزدحمة خلال ثوان.

وامتد المشروع لستة أشهر لتدريب الكلاب للكشف عن الفيروس في غضون ثانية إلى ثانيتين.

وقالت الطبيبة البيطرية المشرفة على المشروع إن الكلاب يمكنها رصد مركب عضوي متطاير يُفرز في عَرق المصابين بكوفيد-19 حتى في حالة عدم ظهور أعراض المرض.

وأضافت أن الكلاب لن تحتاج إلى شم الناس مباشرة لكن يمكنها فحص عينات العَرق.

وبذلت تشيلي وفنلندا والهند وبلدان أخرى جهودا مماثلة لإشراك الكلاب البوليسية في رصد الفيروس بينما قال مستشفى بيطري ألماني الشهر الماضي إن كلابه البوليسية حققت نجاحا في رصد الفيروس في لعاب البشر بنسبة دقة بلغت 94 في المئة.