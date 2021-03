لحظة انفجار منزل بسبب الألعاب النارية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لانفجار منزل في مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت الشرطة المحلية عبر تويتر إن الانفجار نتج عن اشتعال كميات ضخمة من الألعاب النارية كانت موجودة داخل المنزل.

وأظهرت مقاطع الفيديو عمودا ضخما من الدخان الأسود وهو يتصاعد، فيما سمعت أصوات انفجارات.

My mom got it on tape 😳 pic.twitter.com/6QWgCPrMKz — damian_1027 (@damian_r24) March 16, 2021

Video from explosion in #Ontario. Sounds like it was a fireworks storage or something…. structure fire for sure pic.twitter.com/c209TEnM9K — Stewbacca🤙🏽 (@stewbaca_1) March 16, 2021

وقال وسائل إعلام محلية إن الانفجار سبب أضرارا كبيرة بالمنازل المجاورة للبيت الذي كانت توجد بداخله الألعاب النارية.

This is the terrifying moment when according to officials w/City of #Ontario explosions from a home filled with illegal fireworks sent debris flying through the surrounding area, shattered windows & threw people several ft. @ABC7 🎥 ARLENE FIERO pic.twitter.com/Xb8M9lLORH — Jessica De Nova (@abc7jessica) March 16, 2021

وأخلت الشرطة المنطقة المحيطة بالمنزل من السكان خوفًا من وجود ألعاب لم تنفجر بعد، وحذرتهم من التقاط أي جسم غريب من على الأرض.