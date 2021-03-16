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تصدٍ للكرة “يحبس الأنفاس” من حارس مرمى في الدوري البولندي (فيديو)

فرانتشيشيك بلاخ حارس مرمى نادي بياست غليفيسي
فرانتشيشيك بلاخ حارس مرمى نادي بياست غليفيسي
16/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202108:01 PM (مكة المكرمة)

حبس مشجعون في الدوري البولندي أنفاسهم خلال تصد غريب لحارس مرمى خلال مباراة كرة قدم في الدوري أول أمس الأحد.
وأظهرت لقطات مصورة فرانتشيشيك بلاخ حارس مرمى نادي بياست غليفيسي، وهو يتصدى بمهارة لكرة سددت إلى مرماه مثبتا الكرة في باطن القائم ويعيد إخراجها على مراحل خلال مباراة فريقه مع ليخ بوزنان في الدوري البولندي.

 

وأثار التصدي الغريب ردود فعل مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وغرد ناشط على موقع تويتر باللقطة حاصدا نحو مليون مشاهدة، وكتب “يا له من تصدٍ لباخ”.

ووصفت صفحة رياضية على مواقع التواصل تصدي بلاخ بأنه بدا وكأنه “خلل حقيقي في لعبة فيفا الإلكترونية”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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