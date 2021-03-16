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بعد تعليق استخدامه في 20 دولة.. وكالة الأدوية الأوربية تجتمع لمناقشة لقاح أسترازينيكا

علقت 17 دولة أوربية استخدام اللقاح أو شحنات منه بعد تقرير عن وجود إصابات بجلطات دموية خطيرة عقب تلقيه
علقت 17 دولة أوربية استخدام اللقاح أو شحنات منه بعد تقرير عن وجود إصابات بجلطات دموية خطيرة عقب تلقيه
16/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202101:01 PM (مكة المكرمة)

عقدت وكالة الأدوية الأوربية اجتماعا مساء أمس الإثنين لمناقشة لقاح أسترازينيكا البريطاني المضاد لكورونا بعد تعليق استخدامه أو شحنات منه في 20 دولة بحسب إحصاء للجزيرة مباشر.

واتخذت تلك الدول قرارها بعد تقارير عن وجود إصابات بجلطات دموية خطيرة عقب تلقي اللقاح.

ومن المتوقع أن تدلي وكالة الأدوية الأوربية ببيان حول سلامة اللقاح بعد الاجتماع يوم الخميس القادم.

بدورها، دافعت شركة أسترازينيكا عن اللقاح لكنها شددت في المقابل على أن سلامة المرضى أولوية قصوى.

دول علّقت استخدام أسترازينيكا

وعلقت 20 دولة استخدام لقاح أسترازينيكا أو شحنات منه في حين أوصت منظمة الصحة العالمية بمواصلة استخدام اللقاح في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تديروس أدهانوم غيبرييسوس أن المجموعة الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية حول التلقيح “على تواصل وثيق مع الوكالة الأوربية للأدوية، وسنعقد اجتماعا يوم غد”.

لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (رويترز)

دول تحذر

كانت الدنمارك أول بلد تعلن في 11 مارس/آذار تعليق استخدام أسترازينيكا كإجراء احترازاي على خلفية مخاوف من تسبّبه بجلطات دموية لدى اشخاص تلقوه.

وحذت أيسلندا والنرويج حذوها في اليوم ذاته، معلنين تعليق استخدام كل مخزونهما من اللقاح مؤقتا بسبب مخاوف مماثلة.

والإثنين توفي أحد أفراد طواقم الرعاية الصحية في النرويج جراء نزيف دماغي أصيب به بعد تلقيه جرعة من لقاح أسترازينيكا، على الرغم من عدم وجود رابط مباشر بين الواقعتين، وفق السلطات الصحية.

القائمة تكبر

وعلّقت بلغاريا استخدام اللقاح في 12 مارس/آذار مع فتحها لتحقيق في وفاة امرأة تلقت اللقاح قبل اسبوع.

وذكر تحقيق مبدئي أنّ المرأة توفت نتيجة سكتة قلبية، فيما لم يجد تشريح للجثة أي رابط ممكن مع تلقيها اللقاح.

وأجلت تايلاند بشكل مفاجئ بدء طرحها للقاح في نفس اليوم، وقامت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمثل.

وفي اليوم التالي قررت هولندا وأيرلندا تعليق استخدام اللقاح مؤقتا وتلتهما إندونيسيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسلوفينيا وإسبانيا الإثنين.

وعند إعلان قراراها قالت وزارة الصحة الألمانية إنه من الضروري إجراء دراسة معمقة أكثر بعد التقارير عن حوادث التسبب بجلطات دموية في أوربا.

تعليق شحنات

وعلقت السلطات الصحية النمساوية استخدام مجموعة من لقاحات أسترازينيكا بعد وفاة ممرضة جراء مشاكل خطيرة في تجلط الدم بعد أيام من تلقيها اللقاح.

وقررت 4 دول أوربية أخرى هي أستونيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وليتوانيا أيضا تعليق استخدام هذه اللقاحات من هذه الشحنة، التي أرسلت إلى 17 دولة أوربية وتتكون من مليون جرعة.

وفي 11 مارس/آذار الجاري قررت إيطاليا حظر استخدام شحنة من اللقاح كإجراء احترازي قبل أن تتخذ رومانيا القرار نفسه.

وقررت مقاطعة بيدمونت في شمال إيطاليا يوم الأحد تعليق استخدام اللقاح عقب وفاة مدرسة تلقت جرعة عشية وفاتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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