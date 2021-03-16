البث الحي
منوعات|الفاتيكان

الفاتيكان يحسم الجدل حول “مباركة زواج المثليين”

البابا فرنسيس أعطى موافقته على نشر الوثيقة
البابا فرنسيس أعطى موافقته على نشر الوثيقة
16/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202102:52 PM (مكة المكرمة)

حسم الفاتيكان الجدل حول زواج المثليين، مؤكدا أن الكنيسة الكاثوليكية “لن تباركه”.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية أنها لا تملك سلطة مباركة الأزواج المثليين، حسب وثيقة رسمية صدرت أمس الإثنين.

وأصدر مجمع عقيدة الإيمان في الفاتيكان الإعلان فيما يسمى بـ”الرد على شك”.

وقالت الوثيقة “في بعض السياقات الكنسية، يجري تقديم خطط ومقترحات لمباركة زواج أشخاص من نفس النوع”.

وأضافت أنه مع ذلك فإن مباركة العلاقات الإنسانية لا تتوافق إلا إذا كانت “متفقة مع مقاصد الرب”.

وقالت الوثيقة “ليس من المشروع منح البركة للعلاقات أو الشراكات، حتى المستقرة، التي تنطوي على علاقة جنسية خارج نطاق الزواج. وبالمثل الزيجات بين أشخاص من نفس الجنس”.

وأضافت الوثيقة أن البابا فرنسيس أعطى موافقته على نشر الوثيقة.

وأشار مجمع عقيدة الإيمان إلى أن بيانه لا يقصد به أن يكون “شكلا من أشكال التمييز الظالم”.

وعلاوة على ذلك، جاء في البيان أنه يمكن منح البركات للأفراد ذوي “الميول الجنسية المثلية” لكن الكنيسة الكاثوليكية “لن تسمح للقساوسة الكاثوليك بمباركة زواج المثليين” كما أن أي شكل من أشكال المباركة التي تعترف بالشراكة الجنسية المثلية غير مقبول.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

العراق.. السيستاني وبابا الفاتيكان يبحثان معاناة الشعوب من الحصار والتهجير (فيديو)

بحث المرجع الأعلى في العراق علي السيستاني، اليوم السبت، مع بابا الفاتيكان فرانسيس ما يعانيه الشعب الفلسطيني من حصار وعمليات تهجير، في لقاء تاريخي جمعهما بالمدينة القديمة في النجف الأشرف (جنوبي العراق)

6/3/2021
المزيد من منوعات

بطلة مسلسل صراع العروش تتضامن مع الثورة السورية في ذكراها العاشرة

الممثلة البريطانية إيميليا كلارك مع أحد شعارات الثورة السورية (إنستغرام)

شاهد: لحظة سقوط طائرة واصطدامها بسيارة على الطريق

اندلعت نيران كثيفة بعد سقوط الطائرة واصطدامها بالسيارة (مواقع التواصل)

الفنانة المصرية جيهان فاضل تدفع ثمن مساندتها لثورة يناير (فيديو)

الممثلة المصرية جيهان فاضل (فيسبوك)

بعد تعليق استخدامه في 20 دولة.. وكالة الأدوية الأوربية تجتمع لمناقشة لقاح أسترازينيكا

علقت 17 دولة أوربية استخدام اللقاح أو شحنات منه بعد تقرير عن وجود إصابات بجلطات دموية خطيرة عقب تلقيه
الأكثر قراءة

ماذا يحدث للإنسان بعد 40 يوما تحت الأرض؟.. فريق فرنسي يخوض التجربة (فيديو)

رئيس البعثة كريستيان كلو يعلن عن الشروع في دخول الكهف لبدء تجربة الحجر تحت الأرض (مواقع التواصل الاجتماعي)

أذربيجان.. الرئيس علييف يتفقد مناطق محررة ومناورات للجيش بطائرات بيرقدار التركية (فيديو)

شاهد: لاعب يستفز مدرب فريقه السابق بعد تسجيله هدفا

احتفال اللاعب الإنجليزي كيفين إليسون بعد تسجيل هدف ضد فريقه السابق موركامب (مواقع التواصل)

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن “مدينة صاروخية” جديدة تحت الأرض (فيديو وصور)

الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن قاعدة صاروخية تحت الأرض (رويترز)