مصر.. تحنيط “سمكة نابليون” المهددة بالانقراض بعد ضبطها في أحد محلات بيع الأسماك (فيديو)

ضبطت حملة للمحميات الطبيعية بمصر سمكة نابليون المهددة بالانقراض في أحد محلات بيع الأسماك بمحافظة البحر الأحمر.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عملية تحنيط السمكة من قبل خبراء التحنيط في معهد علوم البحار بالغردقة اليوم الإثنين.

وقال الدكتور محمود دار مدير معهد علوم البحار لوسائل إعلام مصرية إن السمكة تم ضبطها خلال حملة للمحميات الطبيعية.

وأضاف أن السمكة سلمت من قبل الجهات الأمنية لهم لعمل البحوث اللازمة عليها لمعرف تفاصيلها وخصائصها وتحنيطها وعرضها للجمهور.

وتعد السمكة أكبر وأول سمكة يتم إخراجها من البحر الأحمر خلال العشرين عام الماضية، حيث يبلغ طولها 160 سم ووزنها يبلغ 60 كيلو غراما تقريبا .

وقال الدكتور دار إنهم يقومون حاليا بتفريغها من الأحشاء ومن اللحم وأخذ أجزاء من العظام وخياشيم السمكة للبحث العلمي لتحديد الجنس وخصائص السمكة.

سمكة نابليون

وسمكة نابليون أو (شاحنة الموج) من عائلة سمك الرأس، وهي من الأسماك الكبيرة التي تعيش بين الشعاب المرجانية في المحيط الهندي والمحيط الهادي، وتوجد أيضا في البحر الأحمر وخاصة عند رأس محمد.

وتتميز هذه السمكة الضخمة التي يزيد طولها عن المترين بشفتين غليظتين ولها سنام مرتفع فوق رأسها يكبر حجمه مع تقدم السمكة في العمر.

وللذكور منها ألوان خضراء وزرقاء، بينما يكون لون الإناث من أعلى برتقاليا، ويمكن لهذه السمكة أن تغير جنسها من أنثى إلى ذكر، ولم يعرف العلماء حتى الآن سبب هذا التغيير.

وسمكة نابليون من الأسماك المعمرة ولكن معدل تكاثرها بطيء جدا ما يجعلها مهددة بالانقراض.