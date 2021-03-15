حريق ضخم يلتهم متاجر في العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)

التهم حريق هائل متجرا غير مرخص لبيع المواد البترولية والمحروقات في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الإثنين.

وقال شهود عيان إن الحريق اندلع في المتجر الواقع في حي شميلة السكني بشارع بينون في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وانتشرت مقاطع فيديوعلى مواقع التواصل الاجتماعي تبين حجم الأعمدة الدخانية المتصاعدة من منطقة الحريق وحالة الذعرالتي خيمت على سكان المنطقة.

وناشد النشطاء عبرحساباتهم الشخصية بالمزيد من فرق الإنقاذ وسرعة التدخل للسيطرة على الحريق والحد من الخسائر.

وكشفت المقاطع المصورة كيف أن ألسنة النار وأعمدة الدخان خيمت على مكان الحريق وطالت المحلات المجاورة متسببة في أضرارمادية جسيمة جراء احتراق السيارات التي كانت تقف في منطقة اندلاع الحريق.

وما تزال جهود الإطفاء مستمرة وسط احتشاد المواطنين في المنطقة، فيما لم يتضح إذا ما كان هناك خسائر بشرية جراء الحريق.