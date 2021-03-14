عريس تقدّم للمتحدثة باسم الخارجية الروسية فاعتقلته الشرطة (فيديو)

ألقت الشرطة الروسية القبض على صحفي بلغاري حضر إلى مقر الخارجية الروسية بالخيول والطبول لتقديم عرض زواج للمتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا.

وذكرت تقارير إخبارية روسية أن الشرطة ألقت القبض على الصحفي البلغاري بوريس أنزوف ومعه ثلاثة أشخاص آخرين بسبب تجمعهم أمام مقر الخارجية في العاصمة موسكو على خيول مرتدين ملابس قوقازية وحاملين سيوفا تذكارية، يوم الجمعة الماضية.

ونقلت التقارير عن أنزوف قوله للشرطة إنه حضر لتقديم عرض زواج لماريا زاخاروفا.

وكتب أنزوف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه جاء لتهنئة زخاروفا بعيد المرأة، وعندما لم تخرج زاخاروفا احتفل وغادر المكان.

وعلقت زاخاروفا في تصريحات صحفية، السبت، “ماذا يمكنني القول؟ أعتقد أن الرجال يجب أن يسيطروا على عواطفهم”.