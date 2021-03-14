صاعقة برق تضرب 4 رجال أثناء وقوفهم أسفل شجرة.. هذا مصيرهم (فيديو)

ضربت صاعقة من البرق 4 من العاملين في الحدائق بأحد المجمعات السكنية في مدينة جورجاون شمالي الهند.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الرجال الأربعة وهم يحتمون من الأمطار أسفل شجرة، عندما ضربهم وميض من البرق ليسقطوا جميعا على الأرض في لحظة.

Deadly Lightening in Gurgaon pic.twitter.com/nHygeNH3jX — Sheela Bhatt शीला भट्ट (@sheela2010) March 12, 2021

بالنسبة لأي شخص يشاهد الفيديو، يبدو أنه من المستحيل أن يبقى الرجال على قيد الحياة. لكن لحسن الحظ، نقل الضحايا الأربعة إلى مستشفى خاص في الوقت المناسب وتلقوا العلاج من الحروق الشديدة التي أصابتهم، لكن واحدا منهم لا يزال في العناية المركزة في حالة حرجة، وفقا لما نشرته وسائل إعلام هندية.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، أودى البرق بحياة أكثر من 100 شخص شمالي الهند. وشكلت ولاية بيهار ما يصل إلى 82 من هذه الوفيات، بينما شهدت ولاية أوتار براديش 20 حالة.

وقال المكتب الوطني لسجلات الجريمة في تقريره لعام 2018 إن ضربات البرق قتلت أكثر من 2000 شخص كل عام منذ 2005.