وفاة صحفي ومذيعة في مصر بسبب كورونا

توفي في مصر أمس الجمعة الصحفي عباس الطرابيلي والمذيعة ملك اسماعيل عن عمر ناهز 85 عاما جراء إصابتهما بفيروس كورونا.

وأفادت بوابة الأهرام الإلكترونية أن الطرابيلي أصيب بكورونا قبل 10 أيام ليتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي غربي العاصمة القاهرة قبل أن يفارق الحياة الجمعة.

ويشيع جثمان الطرابيلي اليوم السبت عقب صلاة الظهر.

والطرابيلي من مواليد 1936 وعمل رئيسا لتحرير جريدة الوفد عام 1998 وله العديد من المؤلفات بينها: أحياء القاهرة المحروسة، وغرائب الأسماء المصرية والعربية، ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق.

ورثاه وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل الصحفي الراحل عبر حساب الوزارة على تويتر

نعى أسامة هيكل، الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى، قائلا: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الكاتب الصحفى الكبير عباس الطرابيلى، أحد أساتذتى الذين شرفت بالعمل تحت رئاستهم وتعلمت منهم الكثير.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته الصبر والسلوان". pic.twitter.com/I4yusELT0o — وزارة الدولة للإعلام (@SMoInfoEg) March 12, 2021

وتوفيت المذيعة ملك إسماعيل بعد تدهور صحتها بمستشفى كوبري القبة شرقي القاهرة. وسيشيع جثمان المذيعة الراحلة اليوم السبت عقب صلاة الظهر.

والراحلة من مواليد 1936، وعملت مذيعة في التلفزيون المصري لأكثر من 30 عاما.

وطوال العام الماضي، تسبب كورونا في وفاة العديد من الإعلاميين والفنانين في مصر والعالم العربي. ونعى أسامة هيكل المذيعة الراحلة عبر تدوينة على حسابه الشخصي بموقع تويتر.

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، التى تعد من رواد التليفزيون المصرى، حيث تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامى الذى تخطى الثلاثين عاما، سائلا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.#أسامة_هيكل pic.twitter.com/PlMD88gBBB — Osama Heikal – أسامة هيكل (@Osama_Heikal) March 12, 2021

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة، بلغت إصابات كورونا في مصر 189 ألفا، و639 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات11 ألفا و214 وفاة.