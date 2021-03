بعد تعليق عدة دول استخدامه.. خبيرة أدوية تجيب: هل لقاح أسترازينيكا آمن؟ (فيديو)

قالت الأكاديمية والباحثة في علم الأدوية ميس عبسي إن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تمت الموافقة عليها فعالة وآمنة، وإنه لا يمكن الجزم بأن لقاح أسترازينيكا يسبب التجلط.

وعلقت كل من الدنمارك والنروج وأيسلندا استخدام لقاح أسترازينيكا بشكل احترازي، بعد تقارير معزولة عن إصابة أشخاص تلقوا اللقاح بجلطات دموية. كما منعت إيطاليا والنمسا استخدام الجرعات العائدة لمجموعات منفصلة من اللقاح ، فيما أعلنت تايلاند وبلغاريا عن إرجاء عملية نشر هذا اللقاح. وقالت النمسا والمكسيك والفيليبين إنها ستواصل عمليات التطعيم لأنها لم تجد سببا لتغيير الخطة، وأكدت كندا عدم وجود دليل على تسبب اللقاح بآثار جانبية حادة.

وردا على سؤال حول حقيقة الأعراض الجانبية للقاح أسترازينيكا، قالت الباحثة ميس عبسي للجزيرة مباشر عبر برنامج المسائية إن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تمت الموافقة عليها فعالة وآمنة، ومعنى أن اللقاح آمن أنه مر بـ3 مراحل من التجارب السريرية على آلاف الأشخاص وتم طرحه في الأسواق.

وأضافت أن الأمر لا ينتهي بالمراحل السريرية، فهناك مرحلة رابعة، وهي مرحلة ما بعد التسويق، التي تقوم فيها الهيئات الصحية بجمع الآثار الغير مرغوبة للدواء والتي لم تظهر في المراحل السريرية، بسبب إعطاء الدواء أو اللقاح لفترات زمنية طويلة أو لعدد أكبر بكثير من الأشخاص.

وأضافت “لا نستطيع الجزم بأن التجلط الحادث هو بسبب اللقاح أو أنه كان سيحدث بغض النظر عن تناول الشخص للقاح”.

وشرحت ميس طريقة تعطي مؤشرا إذا كان اللقاح له علاقة بالموضوع، وهي مقارنة عدد حالات التجلط في الأشخاص الطبيعيين بشكل عام مع عدد حالات التجلط الناتجة عن اللقاح، فإذا كانت الناتجة عن اللقاح أكبر يكون اللقاح هو المتسبب.

وقالت إنه حتى الآن وفقا للإحصاءات تم إعطاء اللقاح لعدد 5 ملايين شخص وبلغت حالات التجلط بعد تناوله 30 حالة، بينما حالات التجلط الرئوي أو الوريدي في الأشخاص الطبيعيين تكون بمعدل 100 حالة لكل 100 ألف شخص.

وأكدت أن حالات التجلط أقل بكثير من الحالات الطبيعية، كما يتم التقييم بناء على أن اللقاح فوائده أكثر من مخاطره مع استمرار المراقبة.

وعن خصائص لقاح جونسون آند جونسون وكيف يساهم في احتواء جائحة كورونا، قالت الدكتورة ميس “هو يشبه لقاح استرازينيكا وسبوتنيك في الروسي، ويعطى على شكل جرعة واحدة، ويمكن حفظه في مبردات عادية ما يساهم في سرعة توزيعه، ولا يحتاج مبردات خاصة”.

WHO today listed the #COVID19 vaccine developed by Janssen (Johnson & Johnson), for emergency use in all countries and for COVAX roll-out https://t.co/zwKdoxuntn pic.twitter.com/naclx9Xnzs

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 12, 2021