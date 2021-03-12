سعر خيالي لعمل فني “رقمي بالكامل” (فيديو)

شهدت دار كريستيز الشهيرة للمزادات، الخميس، عملية بيع قياسية لعمل فني رقمي بالكامل بمبلغ 69.3 مليون دولار في أول مزاد من نوعه تجريه دار مزادات كبرى لعمل فني غير موجود في الواقع الملموس.

ويحمل العمل عنوان (إفريدايز: ذي فيرست 5000 دايز) للفنان الأمريكي مايك وينكلمان والمعروف باسم (بيبل)، وهو تجميع رقمي لخمسة آلاف صورة أنجزت يوميًّا على مدار أكثر من 13 عامًا.

وقالت دار المزادات الشهيرة إن السعر الكبير للعمل وضع (بيبل) ضمن الفنانين الثلاثة أصحاب الأعمال الأعلى ثمنًا خلال حياتهم في العالم، بما يشمل كل الوسائط الفنية.

وتضم قائمة كريستيز العمل الفني (رابيت) للفنان جيف كونز والذي بِيعَ في 2019 بمبلغ 91.1 مليون دولار، يليه لوحة “بورتريه لفنان (مسبح مع شخصين)” للرسام ديفيد هوكني والتي بيعت بمبلغ 90.3 مليون دولار، في 2018.

واحتل عمل وينكلمان الرقمي بالكامل المرتبة الثالثة في قائمة الدار.

واستمر المزاد أسبوعين، ووصلت أعداد متابعي لحظاته الأخيرة نحو 22 مليون مستخدم للإنترنت عبر موقع دار كريستيز، في أول حدث من نوعه تنظمه دار مزادات كبرى على عمل رقمي بالكامل.

وعرف الفنان الأمريكي (39 عامًا) بمشاريعه الرقمية إلا أنه لم يبع أي عمل باسمه إلا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويأتي العمل الفني في شكل جديد من الأصول الرقمية وهو (الرمز غير القابل للاستبدال/ إن إف تي) وهو ما يعني توثيق العمل عبر تقنية (سلسلة الكتل/ بلوك تشين) المستخدمة في العملات الرقمية المشفرة، وهو ما توثق أصالة العمل وملكيته.

العمل الفني “إفريدايز: ذي فيرست 5000 دايز” للفنان الأمريكي مايك وينكلمان (دار كريستيز للمزادات)

وشهدت سوق الأعمال الرقمية بتقنية (إن إف تي) رواجًا في الأشهر الأخيرة، إذ يلجأ المتحمسون والمستثمرون إلى استخدام مدخراتهم لشراء منتجات على شبكة الإنترنت.

وباع (بيبل) في الشهر الماضي فيديو قصير مدته 10 ثوانٍ يمثل صورة لسقوط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بمبلغ 6.6 مليون دولار لسوق أعمال (إن إف تي) تعرف باسم (نيفتي غيتواي).

ويمكن شراء أكثرية السلع الرقمية المشفرة بنسق (إن إف تي) من خلال عملات رقمية، وهو ما حصل مع عمل بيبل الذي بيع، الخميس، في مزاد كريستيز التي تقبل المدفوعات بعملة (إيثر)، إحدى أبرز العملات الافتراضية.