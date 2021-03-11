مصرع وإصابة العشرات في حريق بمصنع للملابس شمالي مصر (فيديو)

لقي 20 شخصًا مصرعهم وأصيب 23 آخرون، في حريق اندلع في مصنع للملابس بمنطقة العبور في محافظة القليوبية شمالي مصر.

وقالت صفحة محافظة القليوبية على فيسبوك، إن المصنع مكون من 4 طوابق ويقع في منطقة إسكان الشباب بمنطقة العبور.

وقال شهود عيان إن قوات الحماية المدنية تأخرت في الوصول لمكان الحريق مما أدى إلى زيادة في أعداد الضحايا.

ودفعت الحماية المدنية بـ 11 سيارة إطفاء من محافظة القليوبية، كما استعانت بسيارات إطفاء من محافظات القاهرة والشرقية لمحاولة السيطرة على الحريق.

حريق كل 10 دقائق

,كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشفت عن وقوع 438.5 ألف حريق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وسجل متوسط عدد الحرائق بمصر 4.2 ألف حريق في الشهر خلال عام 2019، بمعدل حريق كل 10 دقائق. وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى 10 محافظات تسجيلا للحرائق خلال عام 2019 وشهدت وقوع 7100 حريق.

وطال الإهمال النصيب الأكبر من عدد الحرائق طبقا لسبب وقوع الحريق، حيث سجل 25 ألف حريق بنسبة 49.4 % من إجمالي عدد الحرائق خلال عام 2019.

وبلغت قيمة الخسائر في الممتلكات التي تسببت فيها الحرائق 3.6 مليار جنيه (230 مليون دولار) خلال الـ 10 سنوات الماضية، وبلغت 523 مليون جنيه (33.5 مليون دولار) عام 2019.