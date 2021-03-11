“محتوى غير أخلاقي” يحظر “تيك توك” في باكستان

قضت محكمة باكستانية، اليوم الخميس، بحظر تطبيق “تيك توك” لمقاطع الفيديو القصيرة، بسب نشر ما وصفته بـ”محتوى مناف للأخلاق”.

وأصدرت محكمة بيشاور العليا، حكمها بحظر التطبيق، في قضية رفعها أحد السكان المحليين ضد التطبيق المملوك والمدعوم من الصين.

واستمعت المحكمة في جلستها إلى شهادة رئيس هيئة الاتصالات الباكستانية، ومسؤولين بارزين آخرين.

وذكر المسؤولين الحكوميين أمام المحكمة أن “الحكومة كانت طلبت بالفعل من المنصة تعليق المحتوى غير القانوني، لكنها لم تتلق ردًا إيجابيًا بعد من الشركة”.

وقال كبير القضاة، قيصر رشيد خان، إن تطبيق تيك توك “ينشر الفحش المخالف للقيم الثقافية للبلاد”.

وأشار خان أنه “سيتم حظر التطبيق حتى تقدم إدارته ردًا إيجابيًا على طلب الحكومة بإزالة المحتوى المرفوض”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، حظرت السلطات الباكستانية التطبيق، على خلفية الاتهامات نفسها، بعد تحذيرات متكررة.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية، آنذاك، إن الشركة “فشلت في الامتثال الكامل للتعليمات لتطوير آلية فعالة للسيطرة على المحتوى غير القانوني”.

إلا أن الحظر رفع بعد 10 أيام، بعد تأكيد الشركة للسلطات أنها ستحظر أي محتوى “غير أخلاقي” وفقًا لقوانين البلاد.

وكانت باكستان ثاني دولة آسيوية تحظر تطبيق “تيك توك”، العام الماضي، بعد الهند.

ويحظى التطبيق الصيني بشهرة عالمية كبرى كما أنه كان محور صراع بين الولايات المتحدة والصين إبان حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وحصل التطبيق الشهير على حق الراعي العالمي لبطولة أوربا 2020 المؤجلة والتي تنطلق في يونيو/حزيران هذا العام.

وسيكون “تيك توك” أول منصة ترفيهية الكترونية تتولى رعاية بطولة كبرى لليويفا كما سيملك حقوقا للبث ضمن الاتفاق.

وقال اليويفا إن “تيك توك” سيعرض خدمات مثل المؤثرات الواقعية ووسم (هاشتاغ) للتحديات والنقل المباشر والأصوات خلال البطولة.