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حظ عثر.. دب يطارد متزلجين جدد علقوا في طريقه (فيديو)

11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202107:19 PM (مكة المكرمة)

فوجئت مجموعة من المتزلجين في منتجع بجبال ترانسيلفانيا في رومانيا بمواجهة دب لهم خلال أول حصة تدريب لهم على التزلج.

وسجل مدرب التزلج أدريان ستويكا لقطات لمطاردة الدب لهم على المنحدر الجليدي.

ونقلت تقارير إخبارية عن ستويكا قوله إنه كان يعطي المتزلجين أولى حصصهم للتعلم وفوجئ باقتراب الدب منهم، مما دفعه للخروج بعيدا عن مجموعة المتزلجين الجدد وجذب الدب له عبر استثارته بالصوت العالي.

ونجحت محاولة المدرب المتمرس في جذب الدب بعيدا عن المجموعة وجعله يشعر بالتعب ليعود الدب مرة أخرى إلى الغابة.

وذكرت تقارير أن هذه ليست المرة الأولى التي يعترض فيها دب متزلجين في هذه المنطقة الجبلية، إذ وقعت حادثة مماثلة في يناير/كانون الثاني كان بطلها شقيق دب الحادثة الجديدة التي وقعت أول أمس الثلاثاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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