من المنافسات إلى موائد الطعام.. ما سر شغف العرب بتربية الحمام؟ (فيديو)

رغم عدم استقرار المنطقة، وخصوصا مع انتشار وباء كوفيد-19، لا تزال تربية الحمام وسباقاتها تحظى بشعبيتها في البلدان العربية.

وامتد شغف العرب من تربية هذا الطائر الوديع وتنظيم سباقات وألعاب بين الطيور وأصحابها، إلى موائد الطعام.

ومن أعلى عش حمامه الخشبي المطل على أهرام الجيزة في مصر، أطلق عبد الرحمن جمال صافرته ليحلق حوالي 20 من طيوره في السماء التي تكسوها حمرة الشفق وقت الغروب.

وبدأ جمال (30 عاما) شغفه بتربية الحمام منذ أن كان في السادسة من عمره، ويقول إنها “هواية لطيفة تشغل وقتك عندما تكون في المنزل، وتجنبك القيام بأفعال خاطئة”.

ورث جمال حب الحمام عن جده وخاله، ويقوم مع شقيقه الأصغر عمر (28 عاما) بتدريب نحو 40 طائرًا أعلى سطح منزل العائلة في حي (نزلة السمان)، عند سفح الأهرام غرب القاهرة.

ويوضح رئيس الاتحاد المصري للحمام الزاجل أحمد خليفة أن تربية الحمام في مصر ترجع إلى تاريخ العصر الفرعوني، مشيرًا إلى وجود “نقوش تمثل الحمام على جدران المعابد”.

وتصل سرعة الطيور إلى حوالي 100 كيلومتر في الساعة ويمكنها السفر مئات الكيلومترات، بحسب ما يقول خليفة.

وينظم الاتحاد المصري للحمام سباقين سنويا، تبلغ مسافة أحدهما 600 كيلومتر من القاهرة إلى السلوم، شمال غربي البلاد، وتبلغ مسافة الثاني 700 كيلومتر من العاصمة إلى أسوان جنوبي البلاد، ويشارك في السباقين الآلاف من الطيور.

وأوضح خليفة أن المسابقات الأكثر شعبية في هذا المجال هي (الديربي) غير الرسمية التي يحصل الفائزون بها على جوائز مالية تصل إلى مليونين ونصف جنيه، حوالي 159 ألف دولار.

وتنتشر منافسات الحمام بين أصحاب الطيور في مصر، خصوصا في المناطق الفقيرة، حيث يعلو العديد من المباني أعشاش الحمام الخشبية التي يتم طلاؤها بألوان زاهية ويطلق عليها اسم (غِيَّة).

واعتاد المصريون على مسابقات الحمام اليومية، إذ يطلق كل مربٍ طيوره في السماء، آملا في أن تتمكن من ضم طيور غيره إلى سربه، ويحاول الخصم استعادة طائره خلال منافسة الأيام التالية، أو بدفع فدية مباشرة.

ويقول جمال “إذا هبطت عندي حمامة غريبة، تصبح ملكًا لي أو أسيرتي”.

واعتادت عائلة جمال وضع خواتم وحلقات في أرجل الطيور تحمل بياناتها مثل تواريخ الميلاد والأسماء وتفاصيل الاتصال به.

ويوضح الشاب المصري، الذي تتراوح أسعار طيوره بين 20 جنيها (1.2 دولار) و1000 جنيه (حوالي 64 دولارا) لكل طائر، أنه يتم تحديد أسعار هذه الطيور وفقا لمعايير معينة مثل السلالة ولون الريش أو حتى التحمل.

ولا تقتصر هذه الهواية على ضفاف النيل فقط، فقد برز نشاط تربية الحمام، أيضا بين الذكور في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ولكن جائحة كورونا تسببت في توقف سباقات الحمام في المغرب.

ويقول نائب رئيس الاتحاد الوطني لحمام السباق في الدار البيضاء صلاح الدين خنوس “نأمل في أن نعوضها هذا العام بعدما أجريت سباقات عدة”.

ورغم الحرب، حرص السوريون على تنظيم أسواق بيع الحمام وشرائه حتى في مخيمات النازحين مثلما يحدث في إدلب، شمال شرقي البلاد.

لكن ظروف الحرب والأزمة الاقتصادية دفعت العديد من مربي الحمام إلى بيع طيورهم.

وتهز (حروب الحمام) سماء لبنان في وقت الغروب، وكان يطلق اسم (صخرة الحمام) على معلم العاصمة السياحي الشهير (صخرة الروشة) في البحر المتوسط.

واستمرت سباقات الحمام في اليمن رغم الصراع الدائر هناك.

وفي العراق، وبعد أن شاعت هواية تربية الطيور بين الناس، بدأت نظرة المجتمع تتغير بالنسبة للمربين الذين لطالما اُتهموا بانعدام الأخلاق والمسؤولية.

وقد يصل سعر حمام السباقات إلى عشرات الآلاف من الدولارات وعلى سبيل المثال، بلغ ثمن بيع إحدى الحمامات في العراق 180 ألف دولار.

VIDEO: Handed down through the generations, the practice of domesticating pigeons stretches across borders from the banks of the Nile to north Africa and beyond pic.twitter.com/A90xurlQ5H

— AFP News Agency (@AFP) March 10, 2021