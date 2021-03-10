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في جلسة عبر زووم.. القبض على المتهم لوجوده مع المدعية في نفس المكان (فيديو)

تفاجأ القاضي بوجود المدعية والمدعى عليه في نفس المكان (يوتيوب)
تفاجأ القاضي بوجود المدعية والمدعى عليه في نفس المكان (يوتيوب)
10/3/2021-|آخر تحديث: 10/3/202111:40 PM (مكة المكرمة)

اكتشف قاض في ولاية ميشيغين الأمريكية أن المدعى عليه في إحدى القضايا موجود في نفس مكان المدعية ليتم القبض عليه خلال الجلسة التي جرت عبر تطبيق زووم.

وفي بداية الجلسة سألت ممثلة الادعاء العام المدعية عن العنوان الذي توجد فيه خلال الجلسة فأبلغتها المدعية بالعنوان.

وخلال مجريات الجلسة قالت ممثلة الادعاء إنها تشك في أن المدعية موجودة في نفس المكان الذي يوجد فيه المدعى عليه، المتهم بالاعتداء الجسدي عليها مما يجعلها تخشى على سلامتها.

وكان من بين المشاركين في الجلسة عبر تطبيق زووم أحد مسؤولي الشرطة، الذي سرعان ما أجرى مكالمة هاتفية ظهر بعدها أفراد من الشرطة وهم يلقون القبض على المدعى عليه.

وحاول المدعى عليه الاعتراض لكن القاضي رفض الاعتراض وقرر تأجيل الجلسة مشيرًا إلى إمكانية توجيه تهمة عرقلة العدالة له.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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