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منوعات|قطاع غزة

مؤمن أبو ريدة.. صانع الكراسي الكهربائية للمعاقين من قطع الخردة (فيديو)

1/3/2021-|آخر تحديث: 1/3/202102:14 PM (مكة المكرمة)

يجمع الشاب الفلسطيني مؤمن أبو ريدة (29 عاما) الخردة من سوق محلية في جنوب قطاع غزة، ليحولها إلى كراسي متحركة كهربائية  يبيعها بأسعار منخفضة.

وتصلح الكراسي التي يصنعها مؤمن لمساعدة المسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة على التنقل.

في ورشته الصغيرة من الصفيح يعمل أبو ريدة على تحويل قطع الخردة القديمة إلى مركبات وكراسي كهربائية.

ونجح أبو ريدة في صناعة أكثر من نموذج لسيارة كهربائية صغيرة، ويرى فيها حلاً مناسباً بتكلفة منخفضة لذوي الإعاقة بديلا عن العربات المخصصة ذات التكلفة الباهظة.

وفي الورشة الملحقة بمنزله شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، تتناثر قطع الحديد مع بقايا أجهزة كهربائية معطلة، والأدوات والعدد لتشكل العالم الذي يعيش فيه أبو ريدة ساعات طوال يوميا ليحول الخردة والأجهزة المعطلة إلى مركبات جديدة.

يستغرق أبو ريدة نحو أسبوعين لإنجاز الكرسي الكهربائي المتحرك الذي يصنعه من أدوات بسيطة تخفض من تكلفتها التي تتراوح بين 300 إلى 400 دولار أمريكي مقارنة بالمركبات المستوردة الجديدة التي يصل سعرها لأكثر من 2700 دولار.

فكر أبو ريدة بصناعة هذه المركبات بعد رؤيته معاناة كبار السن وذوي الاحتياجات في التحرك مع عدم قدرتهم على شراء المركبات الكهربائية الحديثة باهظة الثمن.

ويأمل أبو ريدة في دعم مشروعه الصغير ليتمكن من تطويره ومساعدة ذوي الاحتياجات في اقتناء مركبات كهربائية تساهم في قضاء حوائجهم بيسر وسهولة.

وتقدر وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية أن أكثر من 130 ألف شخص في غزة يعانون من نوع من الإعاقة، 25.1% منهم يعانون من الإعاقة الحركية.

ونسبة كبيرة من هؤلاء الأشخاص ذوي إعاقة بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة على القطاع خاصة في عدوان عام 2014.

المصدر : الجزيرة مباشر
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