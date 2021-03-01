صومالي يستعيد بصره بعد عملية جراحية نوعية في تركيا (فيديو)

استعاد الصومالي هيرسي يوسف بصره مرة أخرى بعد إجرائه عملية زرع قرنية ناجحة في أحد مستشفيات مدينة إزمير جنوبي تركيا.

وتعود قصة يوسف (67 عامًا) إلى عام 2016 عندما فقد بصره تماما جراء مضاعفات لعملية إزالة عدسة العين اليمنى المصابة بالتعتيم أجراها في بلاده ونتج عنها إصابة العين بـ”سرطان القرنية الوعائي”.

وأوضح يوسف “أنه بدأ رحلته العلاجية في البحث عن بلدان توجد بها مستويات متقدمة من الطب تعيد له الأمل في الرؤية مجددا”.

وقال “حطت رحالي في تركيا نظرا للتطور الكبير الذي أحرزته في المجال الطبي والذي ذاع صيته في كل مكان”.

وكشف يوسف عن خضوعه لعملية زرع قرنية معقدة تحت إشراف الدكتورة صفية يلماز المتخصصة في طب وأمراض العيون بمدينة إزمير معربا عن تمكنه من الرؤية بعينه مجدداً بعد أن فقد متعة النظر بها لخمس سنوات.

وقالت الدكتورة صفية يلماز “العملية كانت تحتاج لإشراف طبي بخبرة عالية”.

وأشارت إلى أن العملية كانت محفوفة بالمخاطر بسبب سن المريض وهو في العقد السابع من عمره، وأكدت أن المريض بحالة جيدة ويستطيع الرؤية بشكل طبيعي بعد مرور أسبوع على العملية.