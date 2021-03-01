هل شاهدت من قبل مراحل تنظيف سطح الكعبة المشرفة؟ (فيديو وصور)

نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ظهر اليوم الإثنين، لقطات وصور جديدة لمراحل تنظيف سطح الكعبة المشرفة، باستخدام تقنيات حديثة قالت إنها اختصرت مدة أعمال التنظيف إلى النصف.

وتشرف وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على أعمال تنظيف سطح الكعبة التي يقوم بها فريق مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث تقنيات التنظيف.

تقرير مرئي | بأياد وطنية وآليات حديثة

(20) دقيقة لتنظيف سطح الكعبة بشكل دوري. ⁧ #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/YdaJVih6A3 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) March 1, 2021

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري إن آلية التنظيف تتم من خلال عدة مراحل، أولها كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة وفضلات الطيور ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة والجدار وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط دون الإضرار بجودة وسلامة الرخام، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمس وبعدها مرحلة التجفيف، وفق الجابري.

وقال مساعد المدير العام للشؤون الفنية والخدمية منصور بن محمد المنصوري، إن التقنيات الحديثة ساهمت في إنجاز المهمة خلال وقت قياسي لم يتجاوز 20 دقيقة، بعدما كانت تستغرق في المرات السابقة حوالي 40 دقيقة.

جميع الصور من الموقع الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين