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بزعم “طرد الأرواح الشريرة”.. ساحرة تضرب طفلة حتى الموت

لا يزال استخدام السحر مستمرا في سريلانكا، حيث يسود اعتقاد أنه قد يخفف الأمراض (غيتي)
لا يزال استخدام السحر مستمرا في سريلانكا، حيث يسود اعتقاد أنه قد يخفف الأمراض (غيتي)
1/3/2021-|آخر تحديث: 1/3/202107:00 PM (مكة المكرمة)

ألقت الشرطة في سريلانكا القبض على امرأة ضربت طفلة في التاسعة من عمرها حتى الموت بزعم طرد “الأرواح الشريرة” منها.

كما ألقت الشرطة القبض على والدة الطفلة لمساعدتها الساحرة، التي زعمت قدرتها على تخليص الطفلة من “الأرواح الشريرة”.
وتنبّه جيران الساحرة إلى نداءات الاستغاثة التي كانت تطلقها الطفلة لكنهم وصلوا متأخرين فلم يتمكنوا من إنقاذها.

وتوفيت الطفلة أمس الأحد متأثرة بإصابات في اعضائها الداخلية.

وكشفت الشرطة أن الساحرة ضربت الطفلة على مدى 3 أيام متتالية، وقالت إنه تم استخدام خمسة عصي على الأقل في ضرب الطفلة وقد تكسرت بسبب الاستخدام المتواصل لها.

ولا يزال استخدام السحر مستمرا في سريلانكا، حيث يسود اعتقاد أنه قد يخفف الأمراض أو يساعد في حل النزاعات العائلية أو قضايا الأراضي وتلك المتعلقة بالأموال.

وتناولت وزيرة الصحة بافيثرا وانياراتشي نفسها علناً محلولا “سحريا” من صنع معالج يُزعَم أنه يوفر مناعة مدى الحياة من فيروس كورونا، لكنها أصيبت به في يناير/ كانون الثاني وأدخلت العناية المركزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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