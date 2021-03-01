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خبير: لقاح جونسون آند جونسون محطة مهمة في مواجهة كورونا (فيديو)

1/3/2021-|آخر تحديث: 1/3/202110:36 AM (مكة المكرمة)

قال أستاذ علم البيولوجيا في جامعة ميشغن علي فطوم إن استعمال لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة يمثل محطة مهمة ورسمية في مسيرة مواجهة فيروس كوفيد 19.

وأضاف فطوم للجزيرة مباشر أن هذا الاكتشاف العلمي هو محصلة إحدى الدراسات السريرية التي أجريت مؤخرا، إذ جاءت نسبة فاعلية الجرعة الواحدة 66%، في حين قلت نسبة خطورة الحالات الصعبة إلى أكثر من 85%.

وكانت الحكومة الأمريكية قد وافقت على استخدام لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة  للوقاية من فيروس كوفيد 19 وتحصين ملايين الأمريكيين، ما يفتح المجال أمام استخدام اللقاح من قبل دول أخرى في العالم.

كما أن إدارة الأغدية والعقاقير الأمريكية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح لفائدة البالغين عقب موافقة لجنة خبراء اللجنة بالإجماع.

وشدد الدكتور علي  فطوم على أن ميزة  لقاح جونسون آند جونسون، هو أنه يقوم على الجرعة الواحدة، وهذا الأمر قد يحفز الشركات المنتجة للقاحات الأخرى مثل فايزر وموديرنا واسترازينكا لتطوير لقاحاتها بما يضمن فاعلية الجرعة الواحدة.

وقال “الترخيص للقاح يكون عادة حسب بروتوكول الدراسة السريرية ونتائجها”.

ولهذا السبب فإن الجرعة الثانية عادة ما تعتمد من أجل دعم وتقوية الجرعة الأولى التي تمثل الجرعة الأساس، في حين أن الجرعة الثانية تكون عبارة عن” تحفيز لحالة الاستشفاء وتنشيط المناعة الطبيعية للجسم على مدى زمني أطول”.

يذكر أن الرئيس جو بايدن رحب باستخدام لقاح جونسون آند جونسون، لكنه دعا إلى مزيد من الحيطة والحذر تحسبا لأي طارئ.

المصدر : الجزيرة مباشر

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