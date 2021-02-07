بالعكازات.. مباراة كرة قدم لجرحى الحرب شمالي سوريا (فيديو)

شارك مصابو الحرب في شمال سوريا في مباراة كرة قدم وهم يستندون على عكازاتهم بعدما فقدوا أرجلهم بسبب الحرب.

ونظم الدفاع المدني في شمال سوريا مباراة لكرة القدم تحت عنوان “لا يأس مع الحياة”، لاعبوها من مصابي الحرب، في مبادرة هي الأولى من نوعها لمساعدة ضحايا الحرب في الشمال السوري، بحسب القائمين عليها.

وشهدت المباراة التي ضمت فريقا من منطقة “إدلب” وآخر من “عفرين” حالة إنسانية قوية اتسمت بالتحدي والإقبال على الحياة رغم ويلات الحرب.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في سوريا خلف 5.6 مليون لاجئ و6.4 مليون نازح و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وتشير منظمات تابعة للمعارضة السورية إلى أن ما يقرب من 400 ألف شخص قتلوا في الصراع الدامي المستمر منذ عشر سنوات.