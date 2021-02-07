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جثث ضحايا كورونا تملأ دور الجنازات في بوليفيا (فيديو)

7/2/2021-|آخر تحديث: 7/2/202104:24 PM (مكة المكرمة)

أظهرت لقطات تلفزيونية تكدس جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد في دور الجنائز في بوليفيا، مع انتشار موجة ثانية أشد شراسة من الفيروس.

وحذر مسؤولون من أن دور الجنازات بات منهكة، بينما لم تعد المقابر قادرة على استيعاب الجثامين.

وتخشى بوليفيا من أن يصبح تكدس جثامين وفيات كورونا مصدر رئيسي آخر لانتشار الفيروس.

وشهدت العاصمة لاباز، وهي أكثر مناطق البلاد تضررا، تكدسا للجثامين الملفوفة في بطاطين وأكياس بلاستيكية في أرضيات دور الجنازات.

ويوجه مسؤولون اتهامات لأصحاب دور الجنازات بأنهم يتلقون جثامين بأعداد تفوق قدرة دورهم على التعامل معها بغية تحقيق أرباح مالية مستغلين الزيادة الكبيرة الأخيرة في أعداد الوفيات في البلاد.

لكن أصحاب دور جنازات يقولون إن كثيرا من المقابر توقفت عن قبول جثث ضحايا الفيروس الأمر الذي فاقم معاناتهم.

وسجلت بوليفيا 227 ألفا و128 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، توفي منها 10 آلاف و753 حالة منذ بدء الجائحة، بحسب موقع وورلد ميترز.

ويقول خبراء صحة في بوليفيا إن عدد حالات الوفاة في يناير/كانون الثاني هو ثاني أكبر عدد في شهر منذ بدء الجائحة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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