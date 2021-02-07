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مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر انهيار منزلهم في صعيد مصر (فيديو)

العقار بعد انهياره (مواقع التواصل)
العقار بعد انهياره (مواقع التواصل)
7/2/2021-|آخر تحديث: 7/2/202103:35 PM (مكة المكرمة)

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة حتفهم، وأصيب خامس اليوم الأحد إثر انهيار منزلهم المكون من ثلاث طوابق في محافظة سوهاج بصعيد مصر.

ونقلت تقارير إخبارية عن مسؤول أمني قوله إن المنزل الواقع في مركز “جرج” انهار بسبب قدمه وتهالكه، ما أسفر عن وفاة مالكه وزوجته وابنتيه البالغتين من العمر 14 عاما و8 أعوام، بينما أصيب نجله (15 عاما) بجروح نقل على إثرها للمستشفى.

وفي السنوات الأخيرة شهدت مصر انهيار العديد من المباني في كوارث تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا ونجمت إما عن تداعي هذه الأبنية بسبب قدمها وعدم صيانتها أو بسبب تشييدها من دون تطبيق قوانين البناء.

المصدر : الجزيرة مباشر

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