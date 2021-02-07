مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر انهيار منزلهم في صعيد مصر (فيديو)

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة حتفهم، وأصيب خامس اليوم الأحد إثر انهيار منزلهم المكون من ثلاث طوابق في محافظة سوهاج بصعيد مصر.

ونقلت تقارير إخبارية عن مسؤول أمني قوله إن المنزل الواقع في مركز “جرج” انهار بسبب قدمه وتهالكه، ما أسفر عن وفاة مالكه وزوجته وابنتيه البالغتين من العمر 14 عاما و8 أعوام، بينما أصيب نجله (15 عاما) بجروح نقل على إثرها للمستشفى.

لحظات انتشال ضحايا العقار المنهار فوق سكانه بجرجا في سوهاج وأدى لوفاة أب وأم وطفليهما pic.twitter.com/rmqU1XEA4j — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 7, 2021

وفي السنوات الأخيرة شهدت مصر انهيار العديد من المباني في كوارث تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا ونجمت إما عن تداعي هذه الأبنية بسبب قدمها وعدم صيانتها أو بسبب تشييدها من دون تطبيق قوانين البناء.